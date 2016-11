Ortenau OFV: wieder kein Sieg

(jn). Die Elf von Marc Lerandy ist inzwischen seit 14 Partien ohne Sieg.

Leander Vochatzer sorgte nach einem Stellungsfehler der OFV-Abwehr mit dem ersten Torschuss der Kickers für die Führung der Schwaben (9.). Der OFV war fortan hellwach, wurde zusehends spielbestimmend und glich in der 14. Minute nach einem Freistoß zum 1:1 aus. Max Chroboks Ball drückte Adrian Vollmer per Kopf über die Linie. Und nach einer Flanke vonMarco Petereit war es Marco Junker, der für die Offenburger Halbzeitführung sorgte.

Mit Beginn der zweiten Hälfte knüpfte der OFV nahtlos an die guten ersten 45 Minuten an, vergab aber einige Gelegenheiten. Die Kickers witterten nach den vergebenen Chancen des Gastgebers plötzlich Morgenluft, investierten mehr in der Offensive und drängten auf den Ausgleich. Der OFV blieb zwar am Drücker, konnte sich aber zunächst nicht mehr entscheidend durchsetzen. Folgerichtig belohnten sich die Gäste in der 77. Minute in Form von Maximilian Wojcik, als er einen nur halbherzig abgewehrten Ball im Fünfmeterraum abstauben und den 2:2 Ausgleich markieren konnte.