Ortenau OFV: Keven Feger erzielt das Tor des Tages

(jn). Oberliga: Offenburger FV – SV Sandhausen II 1:0 (0:0). Aufsteiger Offenburg sorgt in der Oberliga weiter für Furore. Das Team ist Tabellenfünfter, auch der Sieg gegen Sandhausen II war – gemessen an den Spielanteilen und den herausgearbeiteten Chancen – durchaus verdient, zumal die Gäste in der ersten Halbzeit nur einmal in den Strafraum kamen: Luca Stellwagen setzte sich auf der linken Strafraumseite durch und schob den Ball an OFV-Schlussmann Dominik Bergdorf vorbei in Richtung langer Pfosten. Unglücklicherweise griff Alexander Loucaridis, der im Abseits stand, völlig unnötig ein und schob das Leder einen halben Meter vor der Torlinie ins Netz – der Ball wäre aber auch so reingegangen, dann hätte der Treffer gezählt.