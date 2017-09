Ortenau OFV-Coach Eble: "70 Prozent reichen nicht" im Lettenpark

"Unser Plan ging gegen Arlen voll auf, denn die Mannschaft hat taktisch alles umgesetzt, was wir in der Trainingswoche besprochen und geübt haben", ist der Coach hochzufrieden. "Trotz der personellen Engpässe hat die Mannschaft spielerisch und leistungsmäßig voll überzeugt und vor allem auch die jungen Spieler haben ihre Sache bravourös gemeistert. Jedenfalls hat die Mannschaft gezeigt, dass wir trotz der 0:2-Auswärtsniederlage in Denzlingen noch Luft nach oben haben," geht Eble optimistisch an die kommende Aufgabe heran.

Natürlich waren die vier Tore gegen Rielasingen gut für das Selbstvertrauen der OFV-Offensive, zumal die Mannschaft in den zurückliegenden Spielen wichtige Punkte verschenkt hat. Mit den zahlreich herausgearbeiteten Torchancen ging man zu unentschlossen um. Trotz phasenweise drückender Überlegenheit ließ der FV deshalb fahrlässig Punkte liegen.

Eble reist mit seinem Team mit großem Respekt ins Markgräflerland und weiß vor allem um die Heimstärke des Gastgebers auf dem engen Platz im Lettenpark. "Auggen verfügt über eine robuste und zweikampfstarke Mannschaft, die vor allem vor heimischem Publikum sehr viel Wille zeigt und in der Offensive mit Bastian Bischoff und im Mittelfeld mit Frederik Wettlin über sehr viel Potenzial verfügt. Ich erwarte daher von meiner Mannschaft erneut dieselbe Körpersprache, die uneingeschränkte Leidenschaft und den absoluten Willen wie zuletzt gegen Arlen. Denn eine 70-prozentige Leistungsbereitschaft wird gegen den kampfstarken Gegner keinesfalls reichen. Insofern haben wir uns konzentriert auf dieses kommende schwere Spiel vorbereitet," warnt Kai Eble vor einer vermeintlich leichten Aufgabe, denn vom Tabellenplatz des Gegners lässt er sich nicht blenden.