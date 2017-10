(tom). FV Lörrach/Brombach – Offenburger FV 0:1 (0:0). Die schwere Auswärtspartie in Lörrach konnten die Offenburger gestern auch ohne die fehlenden Keven Feger (gesperrt) und Eimen Kelbi (verletzt) knapp für sich entscheiden. Zwar erwiesen sich die Hausherren vor über 300 Zuschauern im Grütt-Sportpark als gleichwertiger Kontrahent, doch die eine Situation waren die Ortenauer, die dank des knappen Erfolgserlebnisses Rang drei behaupten konnten, besser. Bei nasskalten Bedingungen und unangenehmem Dauerregen war kein technisch versierter Fußball zu erwarten. Die Teams beschränkten sich vielfach auf kontrolliertes Kurzpassspiel oder das Parademittel langer Bälle. Die Gastgeber kamen zur einen oder anderen Gelegenheit, ohne aber die allerletzte Konsequenz an den Tag zu legen. Offenburg trat von Beginn an konsequent aus der Defensive heraus auf, versuchte die Außen aktiv einzubinden und mit wenigen Zügen in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Vor allem Dimitrios Tsolakis rieb sich mit großem läuferischem Aufwand immer wieder auf, kam zweimal aussichtsreich zum Abschluss. Doch der Offenburger Offensivakteur agierte zu überhastet, so dass es bis zur Halbzeitpause beim torlosen Unentschieden blieb. Auch in den zweiten 45 Minuten zeichnete sich schnell ab, ass die Zuschauer kein Torfestival zu sehen bekommen würden. Eine Einzelaktion konnte bereits für die Entscheidung sorgen. Lörrach-Brombach blieb gleichwertig, ohne aber weiter die letzte Konsequenz auf dem Weg in Gegners Strafraum zu zeigen. OFV-Coach Kai Eble wechselte neue Kräfte ein, um einerseits die defensive Stabilität zu stärken und neue Impulse zu setzen. Aus dem Nichts fiel dann das 0:1, als Marco Junker sich zielstrebig durchsetzen konnte (73.). In der Schlussphase setzte der Gastgeber nochmals alle Hebel in Bewegung, doch die OFV-Abwehr hielt dem Druck stand. Auf der anderen Seite wurde noch FVL-Schlussmann Dominik Lüchinger in der Nachspielzeit aufgrund eines absichtlichen Handspiels vor dem Strafraum des Feldes verwiesen. FV Lörrach/Brombach: Lüchinger; Böhler, Leisinger (84. Glaser), Triller, Billeci, Pinke, Nickel, Squillace, Lismann (67. Mayer), Ceesay (81. Thiel), Briegel (67. Disanto). Offenburger FV: Süme; Kahle (55. Geyer), Schlieter, Baitenger, Beiser-Biegert, Junker (81. Cisse), Laag (55. Geiler), Anzaldi, Feißt, Tsolakis (70. Kehl), Petereit. Schiedsrichter: Tobias Küchler (Mühlhausen). Zuschauer: 320. Tor: 0:1 Junker (73.). Besondere Vorkommnise: Rote Karte: Lüchinger (Lörrach, 90.+1, absichtliches Handspiel).