Ortenau Offenburger sammeln weiter Punkte

Pech hatte der OFV mit Verletzungen. In Hälfte eins musste Kapitän Marco Petereit verletzt vom Feld (25.), und auch Torschütze Vollmer fasste sich in der 65. Minute an den Unterschenkel. Er konnte ebenfalls nicht weiterspielen. OFV-Coach Kai Eble brachte junge Spieler, am Ende standen vier A-Jugendliche auf dem Platz.

Im Grunde schien in der Schlussphase die Punkteteilung beinah beschlossene Sache. Doch dann wurde Keven Feger im Strafraum getroffen, der Unparteiische zeigte sofort auf den Punkt. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher zum 2:1-Endstand (84.). Trainerstimmen: Stefan Sartori (Karlsruher SC II): "Es war ein verdienter Sieg des OFV, wir haben heute schlecht gespielt. Uns hat die Wettkampfhärte gefehlt und wir waren einfach nicht spritzig genug." Kai Eble (Offenburger FV): "Von der Aufstellung des KSC II war ich überrascht. Ich habe aber bald festgestellt, dass für uns heute mehr drin war, zumal bereits in der ersten Halbzeit das 2:1 für uns möglich gewesen wäre." Offenburger FV: Bergdorf; Kahle, Lawson, Schlieter, Baitenger, A. Vollmer (65. Schillinger), Schätzle (46. Anzaldi), K. Feger, Junker, Petereit (25. Chrobok), Tsolakis (81. Gueddin). Karlsruher SC II: Stritzel; Hoffmann, Henk, Weizel (46. Velic), Grupp, Luibrand, Kleinert, Veith (46. Krätschmer/74. App), Sprich (74. Lutz), Reith, Buchta. Tore: 1:0 A. Vollmer (9.), 1:1 Luibrand (20.), 2:1 K. Feger (84./FE). SR: Martin Petersen (Stuttgart). Zuschauer: 621.