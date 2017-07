Ortenau Offenburg landet Kantersieg

Miners-Headcoach Maurizio Nici, der von seinen Jungs nach dem Spiel die obligatorische "Gatorade Shower" bekam, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

In zwei Wochen kommt es nun für die Miners zum Wiedersehen mit Tabellenführer Heidelberg – der Ausgang dieser Partie entscheidet über den Aufstieg in die Verbandsliga. Anpfiff am 15. Juli ist um 15.30 Uhr in Offenburg (Stegermatt). Die Punkte für die Miners erzielten: Lucas Baum 28, Collins Kamara 22, Thibault Wohlschlegel 8, Bernhard Bross 6, Nico Erny 6, David Zittlau 2.