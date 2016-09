Ortenau Oberwolfacher stehen im Pokal-Viertelfinale

Die Kehl-Truppe legte mit viel Dampf los. Die erste Chance hatte Tobias Dreher bereits nach fünf Minuten. Der Schuss des Außenbahnspielers traf allerdings nur die Latte. Es dauerte etwa eine halbe Stunde, ehe die Gäste nach einem Querschläger von Torwart Tobias Armbruster zu ihrer ersten Möglichkeit kamen. Jörg Hemmler konnte eine Kopfballvorlage von Hakan Güldüren allerdings nicht verwerten. Die Wolftäler hatte in der Folge weitere Gelegenheiten durch Simon Dieterle (37.), Sum (40.) und Philipp Heitzmann (43.). Alle scheiterten allerdings am gut aufgelegten Gästekeeper Tobias Meyer und so ging es torlos in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel ging es nur in eine Richtung – das Tor des FV Bodersweier. Die Volleyabnahme von Heitzmann war noch zu schwach, doch wenig später erzielte der aufgerückte Verteidiger Manuel Groß das 1:0.

Keine zehn Minuten nach der vermeintlichen Erlösung folgte der Schock. Einen langen Ball aus der Gästedefensive konnte die SVO-Abwehr nicht entscheidend klären und Angreifer Oliver Stortz traf aus gut 20 Metern ins linke obere Eck. Nach einem kurzen Moment der Verunsicherung drückte der Bezirksligist aber wieder aufs Gas. Doch es dauerte bis zur 85. Minute, ehe das Anrennen der Kehl-Truppe belohnt wurde. Der lauffreudige Sum flankte auf Burger, dessen Schuss konnte Meyer noch entschärfen, gegen den Abstauber durch den eingewechselten Jürgen Ehrhardt war er allerdings machtlos – es stand 2:1. In der 90. Minute machte der Stürmer nach einem Eckball per Kopf dann auch noch das 3:1 und somit den viel umjubelten Einzug ins Viertelfinale klar.