Ortenau Oberwolfach verliert

FSV Seelbach – SV Fautenbach 5:2 (2:0). Das Konzept der Schuttertäler, mit einem frühen Tor gleich Sicherheit ins Spiel zu bringen, ging nur teilweise auf. Denn bis kurz vor der Pause plätscherte die Begegnung ohne Höhepunkte nur so dahin. Erst Bolognas 2:0 sorgte wieder für einen Wachmacher. Und zu Beginn des zweiten Abschnitts wurde es wieder richtig lebendig. Nach drei Tore innerhalb von einer knappen Viertelstunde war die Partie entschieden. Als der FSV im Gefühl des sicheren Sieges dann nachließ, sorgte das Schlusslicht für Ergebniskosmetik. Tore: 1:0 Kloos (7.), 2:0 Bologna (43.), 3:0 Kloos (46.), 4:0 Roth (50.), 5:0 Kloos (62.), 5:1 Vogel (62.), 5:2 Brunner (81./FE). FV Ebersweier – FV Rammersweier 2:1 (0:1). Die Zuschauer sahen eine rassige Begegnung zweier offensiver, auf Erfolg eingesteller, Mannschaften. Nachdem die Hausherren in Halbzeit eins ihre Chancen allesamt vergaben, nutzte der Gast eine zur Pausenführung. Nach Seitenwechsel dann der verdiente Ausgleich duch Martin. Immer weiter angetrieben vom besten Akteuer auf dem Feld, Timo Mayer, und zwei Aluminiumtreffer von Petereit machte Lamm dann, wenn auch spät, den Sack zu. Tore: 0:1 Steinhart (44.), 1:1 Martin (61.), 2:1 Lamm (89.). SV Oberwolfach – FV Sulz 1:3 (1:2). Bei Sulz ist nach dem verdienten Auswärtssieg wieder alles im Lot, die Führung ist zurück. Gleich mit dem ersten Angriff ging der Gast nach einem Eckball in Führung. Ein von Dreher abgefälschter Schuss bescherte dem SVO zwar den Ausgleich, doch Sulz antwortete mit dem 2:1. Die Vorentscheidung dann durch Binders 3:1 nach weniger als einer Stunde. Oberwolfachs Bemühungen danach nicht von Erfolg gekrönt. Torhüter Mai parierte einen Strafstoß und verhinderte eine höhere Niederlage. Tore: 0:1 Ousman Bojang (1.), 1:1 Eigentor (36.), 1:2 Ousman Bojang (38.), 1:3 Binder (55.)