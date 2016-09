Ortenau Oberwolfach muss sich geschlagen geben

SF Ichenheim – FV Unterharmersbach 1:1 (0:1). Der Teilerfolg für die Gäste aus Unterharmersbach war auch verdient. Wie schon zuvor musste Ichenheim einem frühen Rückstand hinterherlaufen, die Gäste gewannen mehr Zweikämpfe und setzten so manchen unangenehmen Konter. Nach Wiederbeginn die SF zusehens stärker und J. Reichenbach glich nach tollem Sollo aus. Doch in der immer ruppiger werdenden Partie blieb es beim Remis. Tore: 0:1 Knäble (9.), 1:1 Reichenbach (62.). SV Oberwolfach – VfR Willstätt 0:3 (0:2). Jetzt hat es auch den SV Oberwolfach erwischt: im fünften Spiel unterlag die Kehl-Truppe vor eigenem Anhang dem starken Gast aus Willstätt am Ende vollkommen verdient mit 0:3 und musste die Spitzengruppe verlassen. Willstätt stellte eine starke Mannschaft, wirkte mannschaftlich sehr geschlossen und hat auch, mit dem zweifachen Torschützen Bounatouf eine exzellenten Einzelspieler in den Reihen. Er eröffnete die Partie mit dem 0:1 und sorgte in der Schlussphase mit Treffer zwei für die Entscheidung Tore: 0:1 Bounatouf (27.), 0:2 Caspar (42.), 0:3 Bounatouf (80.) FV Ebersweier – SV Oberharmersbach 3:4 (2:2). Die Zuschauer kamen beim Spiel in Ebersweier voll auf ihre Kosten. In einem offenen Schlagabtausch von der ersten Minute an kämpften zwei Mannschaften mit offenem Visier um den Sieg. Die frühe FVE-Führung aus der ersten Minute beantworteten die Gäste noch in Halbzeit eins mit zwei Gegentoren, ehe Zanger in der Nachspielzeit das 2:2 markierte. Auch nach Wiederanspiel spielten beide recht offensiv. Ebersweier hatte sicher die etwas besseren Chancen, doch die Abwehr wirkte nicht immer sattelfest. Tore: 1:0 Petereit (1.), 1:1 Schwarz (14.), 1:2 G. Boser (31.), 2:2 Zanger (45.+2.), 3:2 Martin (63.), 3:3 G. Boser (74.), 3:4 Lehmann (84.). SV Oberschopfheim – VfR Elgersweier 7:2 (4:1). Elgersweier musste im Neulingsduell in Oberschopfheim erstmals Lehrgeld bezahlen. Nachdem der Start in die neue Umgebung eigentlich geglückt schien, musste man gestern beim Mitaufsteiger eine klare Niederlage hinnehmen. Oberschopfheim war sichtlich überrascht, dass man so viele Freiräume bekam. Egal, die Bruch-Truppe sah sich gezwungen, diese auch reichlich zu nutzten. Schon zur Pause war zu ahnen, dass Elgersweier hier nichts erben würde. Und so war es auch, am Ende gab es einen Siebener-Pack. Tore: 1:0 M. Wenzel (3.), 2:0 Riehle (15.), 2:1 Gmeiner (31.), 3:1 Riehle (36.), 4:1 Kunzer (44.), 5:1 Prieteo (60.), 6:1 Kaltenbach (64.), 7:1 M. Wenzel (69.) 7:2 Wussler (90.) SV Rust – FV Sulz (2:2) (2:2). Schon zur Pause stand fest, dass es beim Derby Rust gegen Sulz keinen Sieger geben wird. Die Gäste kamen etwas besser in die Gänge, gingen durch Torjäger Kiesele in Führung. Doch der SVR dadurch wenig beeindruckt, raffte sich auf und konterte nur kurze Zeit später mit dem Ausgleich. Aber das reichte der Grüninger-Truppe noch nicht, denn Schiff brachte Rust sogar in Führung. Doch auch die Freude der Hausherren war kurz: Häberle nutzte eine Unaufmerksamkeit zum Ausgleich. Und dabei blieb es. Tore: 0:1 Kiesele (14.), 1:1 Kiefer (15.), 2:1 Schiff (37.), 2:2 Häberle (42.) SV Haslach – FV Ettenheim 3:2 (1:2). Der SVH musste sich redlich bemühen, um sich vor eigenem Anhang gegen das Schlusslicht aus Ettenheim durchzusetzen. In Haslach standen sich durchweg zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber. Die Gäste aus Ettenheim, weiterhin sieglos, waren stets gefährlich. Besonders den zweifachen Torschützen Mühlhaus bekam der SVH nie so richtig in den Griff, aber auch die anderen beiden Spitzen der Gäste sorgten immer wieder für Gefahr. Es bedurfte viel Arbeit seitens der Hausherren, um knapp zu siegen. Tore: 0:1 Mühlhaus (6.), 1:1 Tamburello (7.), 1:2 Mühlhaus(18.), 2:2 Hansmann (67./FE), 3:2 Tamburello (84.). FV Rammersweier – SC Lahr U23 2:1 (0:0). Dass es Rammersweier, bisher doch recht enttäuschend in Erscheinung getreten auch anders kann, das hat der letztjährige Vizemeister gestern daheim gegen die Lahrer U23 gezeigt. Aber wiederum begann es für den FV nicht gut: nach torloser erster Hälfte geriet man nach gut einer Stunde wieder in Rückstand. Doch danach bewies die Künstle-Truppe Moral, stemmte sich mit aller Macht, und dazu noch in Unterzahl, gegen die drohende Heimniederlage. Und am Ende wurden Arbeit und Einsatz belohnt. Tore: 0:1 A. Neu (64.), 1:1 Wolter (74.), 2:1 Vulcano (86.). Gelb-rot für Felka (65.) Rammersweier. Zeller FV – FSV Seelbach 4:3 (2:1). Zell kam nach neunzig spannenden Minuten zu einem knappen Heimsieg. Hätte das Spiel keinen Sieger gefunden, auch das Ergebnis wäre in Ordnung gewesen. Mit Seelbach stellte sich eine Mannschaft vor, die auf Augenhöhe agierte, zeigte, dass man jederzeit auswärts zu einem Punktgewinn fähig ist. Man wusste zweimal die passende Antwort auf die Vorgaben des ZFV zu geben. Doch dann konnte die Heimelf doppelt vorlegen. Und diesen Rückstand konnten die Schuttertäler nicht mehr ganz wettmachen. Tore: 1:0 Kühn (5.), 1:1 Roth (36.), 2:1 Heizmann (38.), 2:2 Roth (54.), 3:2 Alender (59./FE), 4:2 Vollmer (84.), 4:3 Kloos (90.). Gelbrot für Schätzle (71.) Seelbach