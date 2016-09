Ortenau Oberwolfach feiert 2:1-Erfolg in Elgersweier

FV Unterharmersbach – SV Rust 2:1 (0:0). Die Torfolge zeigts: schon am Freitagabend feierte der FVU daheim den ersten, aber auch recht glücklichen Dreier. Die Zuschauer sahen eine recht ausgeglichene Begegnung in Halbzeit eins mit einem leichten Chancenplus des FVU. Unglücklicherweise folgte dann das 0:1 nach Rückpass zum zu weit neben dem Tor stehenden Keeper. Marco Schiff brachte mit dem 1:1 den Gast aber wieder zurück. Dann wieder Pech für Rust: Weit in der Nachspielzeit erzielte Knäble per Kopf einen Eckball ins Netz. Tore: 1:0 Eigentor (52.), 1:1 Schiff (74.), 2:1 Knäble (90.+6). FV Sulz – SV Oberschopfheim 1:1 (0:1). Unterm Strich eine leistungsgerechte Punkteteilung im hartumkämpften Derby zwischen Sulz und dem starken Aufsteiger Oberschopfheim. Die Gäste mit einem leichten Plus in Halbzeit eins überquerten durch Kaltenbachs 0:1 als erster die Halbzeitlinie. Durch Auswechslungen zum zweiten Abschnitt wurde Sulz dann stärker und glich nach gut einer Stunde auch folglich aus. Was dann folgte war ein ebenso interessanter wie offener Schlagabtausch, allerdings mit den besseren Chancen auf den Siegtreffer für Sulz. Tore: 0:1 Kaltenbach (22.), 1:1 Häberle (65.). Zeller FV – SV Oberharmersbach 2:2 (0:0) Auch das Remis in Zell geht dem Spielverlauf nach in Ordnung. Etwas glücklich vielleicht der Punktgewinn der Gäste darum, weil das 2:2 mit der letzten Aktion im Anschluss an einen Eckball erst in der Nachspielzeit fiel. Die Partie verlief über die gesamten neunzig Minuten recht ausgeglichen. Chancen gab es auf beiden Seiten zu notieren, aber es ging torlos in die Pause. Nach Wiederanspiel legte Zell dann zweimal vor und sah damit wie der Sieger aus. Doch dann kam die Nachspielzeit und – wie erwähnt, der Ausgleich. Tore: 1:0 Kühn (61.), 1:1 G. Boser (70.), 2:1 Halter (79.), 2:2 G. Boser (90.+3). VfR Elgersweier – SV Oberwolfach 1:2 (0:0) Aufsteiger Elgersweier kassierte gestern die zweite Saisonniederlage in Folge, der Gegner aus Oberwolfach bleibt weiterhin dick im Geschäft. Die Zuschauer sahen eine recht ausgeglichene Begegnung, in der der Neuling sicher auch einen Punkt hätte behalten können. Die Chancen, die sich auf beiden Seiten boten, wurden lange Zeit alle ausgelassen, alles deutete auf eine Nullnummer hin. Sieben Minuten vor Schluss plötzlich durch Keller die VfR-Führung – es sah gut aus. Doch der SVO schlug eiskalt zurück. Tore: 1:0 Keller (83.), 1:1 Sum (85./FE), 1:2 Groß (87.), VfR Willstätt – FV Ebersweier 4:2 (2:0) Der Gast aus Ebersweier zeigte beim Gastspiel in Willstätt erneut eine sehr gute Leistung, stand am Ende aber auf der Verliererseite. Doch zumindest einen Zähler hätte der FVE verdient gehabt. Die ersten zwanzig Minuten wurden vom Gast dominiert, der zweimal nur die Latte traf. Willstätt machte dann zum richtigen Zeitpunkt das 1:0, kam besser ins Spiel, ja erhöhte auf 2:0. Doch Ebersweier blieb dran, schaffte sogar zweimal den Anschluss. Doch wieder folgte die richtige VfR-Antwort bald und zur richtigen Zeit.

Tore: 1:0 Assenmacher (18.), 2:0 Huft (33.), 2:1 Petereit (60.), 3:1 Schaudt (65.), 3:2 Martin (72.), 4:2 Kraus (79.). FSV Seelbach – FV Rammersweier 3:2 (1:0) Die Schuttertäler zeigten sich gegenüer dem Vorsonntag stark verbessert und rangen den Gast aus Rammersweier mit einer starken Leistung nieder, trugen sich damit zum zweiten Male in die Siegerliste ein. Kloos sorgte mit dem 1:0 für einen knappen FSV-Pausenvorsprung. Und auch nach Wiederanspiel gab Seelbach den Ton an, erhöhte durch Linsters-Doppelpack auf 3:0. Die Partie schien gelaufen, doch nach dem Anschlusstreffer kam die Lach-Truppe nochmals gehörig ins Schwitzen, rettete sich letztendlich aber zum 3:2-Endstand. Tore: 1:0 Kloos (30.), 2:0 und 3:0 Linster (50. + 60.), 3:1 Maier (70.), 3:2 Hetzel (88./FE) Gelbrot für Weichert (80.) FSV und Cybard (88.) SC Lahr U23 – SV Haslach 1:4 (1:0) Die U23 des SC Lahr unterlag auf heimischer Klostermatte dem SV Haslach, der damit den ersten Erfolg dieser noch jungen Saison feiern konnte. Die Hausherren boten vor allem im ersten Spielabschnitt eine recht gute Leistung, gingen durch Witt früh in Führung. Doch vergaß man im weiteren Verlauf bis zur Pause einen weiteren Treffer nachzulegen, dabei waren die Möglichkeiten dazu sicher vorhanden. Nach Schmidts Ausgleich wendete sich jedoch das Blatt zugunsten der Gäste. Denn Lahr fand kein Zugriff mehr. Tore: 1:0 Witt (16.), 1:1 Schmidt (63.), 1:2 Hansmann (68./FE), 1:3 (Kammerer (72.), 1:4 E. Hubanic (81.) FV Ettenheim – SF Ichenheim 1:4 (1:0) Nicht unbedingt erwartet war der tiefe Fall des FV Ettenheim. Der war zu Beginn, besser gesagt eine Stunde lang nicht abzusehen. Die Ettenheimer gingen per Strafstoß in Führung, trafen danach nur den Innenpfosten und die Unterkante der Latte, aber kein zweites Mal ins Schwarze. Und der verpasste zweite Treffer sollte sich rächen. Nach dem für den FVE unglücklichen 1:1, zeigte der Gast dann, dass man nicht zu Unrecht an der Spitze der Tabelle steht. Jetzt ließ man endlich Ball und Gegner laufen und traf noch dreimal. Tore: 1:0 J. Enderle (15./FE), 1:1 Metzger (60.), 1:2 Lieb (67.), 1:3 und 1:4 Szkibick (75. + 78.). Gelbrot für J. Enderle (76.) Ettenheim.