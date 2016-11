Ortenau Oberschopfheim verpasst Finaleinzug

So zog nicht, wie viele dachten, der Favorit ins Pokalfinale am Ostermontag ein, sondern der Außenseiter aus Elgersweier, der im zweiten Abschnitt einige schwierige Situationen zu meistern hatte, doch aufgrund der ersten Halbzeit nicht unverdient den Hauptgewinn zog. Tor: 0:1 Atanas Karagyaurov (20.). Schiedsrichter: Nico Gallus (Nordrach). Zuschauer: 275. Rote Karte: Robert Wolf (90.+1/Oberschopfheim. SV Oberwolfach – FV Unterharmersbach 3:1 (1:1). Am Ende stand ein verdienter, aber hart umkämpfter 3:1-Heimerfolg der Kehl-Truppe gegen einen keinesfalls enttäuschenden FV Unterharmersbach, der sich damit nicht wie im Vorjahr fürs Endspiel qualifizieren konnte. Dafür stehen die Oberwolfacher, die in der Saison 2014/15 im Finale knapp an Oberschopfheim gescheitert waren, wieder im Endspiel.

Die Partie nahm sofort Fahrt auf, beide Teams suchten den direkten Weg zum Tor, um mehr Sicherheit zu erlangen. Die Chancen wechselten. Die Gäste nutzten dann Mitte des ersten Durchgangs durch Schütze eine Unachtsamkeit in der SVO-Defensive im Anschluss an einen Eckball zur Führung. In der Folge blieb die Pfeife beim Unparteiischen nach einer strittigen Situation noch stumm, doch quasi mit dem Pausenpfiff gab es dann Strafstoß für Oberwolfach. Diese Chance ließ sich Frederic Burger nicht entgehen, er glich aus. Das Unentschieden zur Pause war gerecht.

Nach Wiederbeginn sahen die Zuschauer Vorteile für die Hausherren. Nach gut einer Stunde ging der SVO nach feiner Vorarbeit von Burger durch Daniel Lohrke erstmals in Führung. Die Elf von Joachim Kehl war ihrem Ziel wieder ein Stück näher. Anschließend ließen die FVU-Gegenangriffe zwar etwas nach, doch geschlagen gab sich die Truppe von Markus Eichhorn keinesfalls. Als sich aber Burger erneut elegant durchtankte, Lohrke ein weiteres Mal bediente und der auf 3:1 erhöhte, erlahmte die Gegenwehr der Gäste doch zusehens.

Nach einem Jahr Pause zog der SV Oberwolfach damit wieder ins Pokalfinale ein und trifft am Ostermontag auf den Bezirksliga-Konkurrenten VfR Elgersweier. Tore: 0:1 Schütze (28.), 1:1 Burger (45.+2), 2:1, 3:1 Lohrke (67./83.). Schiedsrichter: David Schmidt (Ortenberg). Zuschauer: 400.