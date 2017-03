Ortenau Oberschopfheim freut sich über wichtigen Sieg

SV Oberharmersbach – Zeller FV 2:0 (1:0). Eine knapppe Halbzeit demonstrierte der Leader seine Stärke, hatte Pech mit drei Pfostenschüssen, ehe Boser einen direkten Freistoß zur für den Gast schmeichelhaften Pausenführung nutzte. Nach der Pause gab der Gast eine gute Viertelstunde den Ton an, war aber im Abschluss zu harmlos, haderte bei zwei strittigen Aktionen mit dem SR, wollte den Strafstoß – vergebens. Nach Bosers zweitem Streich war das Spiel dann gelaufen. Tore: 1:0 und 2:0 Georg Boser (24. + 66.). SV Oberschopfheim – FV Sulz 2:1(1:0). Die Bruch-Elf fuhr gegen den FV aus Sulz gestern verdientermaßen einen knappen Heimsieg ein, musste nach dem späten Anschlusstreffer aber nochmals einige bange Minuten überstehen. Denn die Gäste warfen alles nach vorne, wollten einen Zähler. Oberschopfheim war aber eine gute Stunde lang die Elf, die deutlich mehr Spielanteile und auch Chancen hatte. Die Heimelf wollte unbedingt den wichtigen Dreier, doch trotz dieses Sieges bleibt der SVO weiterhin auf einem möglichen Abstiegsrang hängen. Tore: 1:0 Bantle (38.), 2:0 Prieto (65.). 2:1 Weidenbah (84./FE). Gelb-rot für Lauber (27.) Sulz. SV Oberwolfach – VfR Elgersweier 0:0. Der Gast aus Elgersweier verdiente sich durch eine klasse Abwehrleistung beim Favoriten in Oberwolfach einen Auswärtszähler. Die Elf von Yogi Kehl begann gut, erspielte sich eine Feldüberlegenheit, die durchgängig anhielt. Elgersweier hatte vielleicht eine handvoll erwähnenswerte Möglichkeiten, darunter nichts zwingendes. Was die Gäste auszeichnete, war der Kampf und Einsatz, die Elf kämpfte bis zum Schlusspfiff sehr aufopferungsvoll, machte die Räume für Oberwolfach eng. FV Ebersweier – VfR Willstätt 2:5 (0:3). Mit Willstätt stellte sich die bisher beste Bezirksligamannschaft in Ebersweier vor. Der Gastgeber musste neidlos anerkennen, dass der VfR nicht zurecht mit an der Tabellenspitze steht. Schon zur Halbzeit, nach dem 3:0 war den Meisten auf dem Platze klar, dass der Favorit die Punkte mitnehmen würde. Nach dem Wechsel konnte der FVE mehr Druck aufbauen. Doch Giragos mit seinem zweiten Treffer kurz vor Schluss machte dem Hoffen der Heimelf ein Ende. In der Verfassung ist der VfR weiter Anwärter für den Titel, man will unbedingt noch den OSV einfangen. Tore: 0:1 Giragos (8.), 0:2 Kraus (11.), 0:3 Bounatouf (44.), 1:3 Dautner (65.), 1:4 Giragos (85.), 2:4 Martin (88.), 2:5 Batt (90.). Rot für Jabain (35.). FV Rammersweier – FSV Seelbach 0:5 (0:3). Der sicher noch nicht hundertprozentig gesicherte Tabellenelfte erlebte daheim gegen Seelbach einen schwarzen Sonntag, musste mit einer deftigen 0:5-Klatsche duschen. Was auch der FVR versuchte, es sollte nicht sein. Die Gäste taten das was man vor hatte, suchte den direkten Weg und den fand man unter gütiger Mithilfe des FVR fünf Mal. Tore: 0:1 Linster (9.), 0:2 Kloos (21.), 0:3 Krumm (25.), 0:4 Fries (67.), 0:5 Gür (81.). SV Haslach – SC Lahr U23 2:3 (1:1). Bis zur Gästeführung nach weniger als vierzig Minuten sahen die Zuschauer zwei gleichwertige Mannschaften. Der SVH steckte den Rückstand aber schnell weg, denn Tamburello gelang noch vor dem Pausenpfiff der verdiente Ausgleichstreffer. Als Schnaitter kurz nach Wiederbeginn die Hausherren mit 2:1 in Führung schoss, lag ein Heimsieg in der Luft. Doch es kam anders: durch eigene indivuelle Fehler schenkte man dem Gast noch den Sieg. Tore: 0:1 Schwarz (39.). 1:1 Tamburello (44.), 2:1 Schnaitter (49.), 2:2 J. Bologna, 2:3 Konradt (72.). SF Ichenheim – FV Ettenheim 4:4 (2:2). Nach der frühen 1:0-Führung keine Sicherheit seitens der SF, innerhalb von drei Minuten drehte der Gast das Ergebnis. Ein Strafstoß bescherte der Heimelf den Ausgleich. Die zweite Hälfte eine Doublette der Ersten: Ichenheim ging erneut in Führung, die Gäste Ettenheim konterten durch Schwanz und Schindler, es stand 3:4. Doch die Thau-Elf resignierte keinewegs, suchte weiter ihr Heil in der Offensive und wurden belohnt. Tore: 1:0 Reichenbach (12.), 1:1 Schrempp (13.), 1:2 Schindler (15.), 2:2 Feger (21.), 3:2 Metzger (59.), 3:3 Schwanz (71.), 3:4 Schindler (83./FE), 4:4 Fust (82.). SV Rust – FV Unterharmersbach 0:2 (0:1). Die Grüninger-Truppe hatte, ehe man kurz vor Seitenwechsel in Rückstand geriet, mehrmals die Möglichkeit, die Begegnung für sich zu entscheiden, doch die Chancen wurden vergeben. Dann nutzten die Gäste einen fragwürdiger Foulelfmeter zum 0:1. Nach der Pause dann die Entscheidung in letzter Minute durch M. Lehmann. Tore: 0:1 Ben-Aissa (42./FE), 0:2 M. Lehmann (90.). Gelb-rot für Dzelic (63.) Rust, Bühler (77.) Unterharmersbach und Glück (93.) Rust.