Ortenau Oberhausen setzt beeindruckende Heimserie fort

Zwar gelang durch ein Tor von Lars Kienzler nach der Halbzeit erstmals ein Fünf-Tore-Vorsprung, jedoch verspielte man diesen komplett in nur vier Minuten. So stand es in der 37. Minute wieder 16:16 und es war wieder ein komplett offenes Spiel. Anders als in der ersten Halbzeit mühte sich nun besonders der SG-Angriff, vorne Treffer zu erzielen. Viel zu häufig verstrickte man sich in Einzelaktionen. Auch die Abwehr erreichte kaum noch die Stabilität, wie noch in den ersten 30 Minuten. Das 20:19 durch Benedikt Molitor war die letzte Führung, die die SG innehatte. Ab der 43. Minute schafften es die Gäste erstmals mit 21:20 in Führung zu gehen. Zum Leidwesen der SG gaben sie diese bis zum Schlusspfiff nicht mehr aus der Hand. Zwar war es weiterhin knapp und die Wingerter-Truppe hielt steht’s Tuchfühlung zur HSG, doch letztlich reichte es nicht mehr. (tom). Landesliga Süd: HSG Dreiland – TV Herbolzheim 23:22 (11:7). Zwei verlässliche Torschützen waren aus Herbolzheimer Sicht gestern Nachmittag zu wenig, um Punkte mit nach Hause nehmen zu können. In einer körperlich fordernden Begegnung mit insgesamt 26 Strafminuten war die HSG bereits in den ersten 30 Minuten tonangebend, führte früh mit 8:3 (19.). Zwar konnte die Gästeabwehr danach etwas besseren Zugriff entwickeln. Doch nach vorne hin ruhte zu viel Verantwortung auf den Schultern von Kapitän Florian Troxler und David Knezovic. Letzterer bestritt erst sein zweites Spiel nach längerer Verletzungspause. Dass dies nicht über volle 60 Minuten gutgehen konnte, stand bereits zu diesem Zeitpunkt fest. Zur Pause legten die Gastgeber noch immer vier Treffer vor. Innerhalb dieser Grenzen bewegte sich das Geschehen zunächst auch im zweiten Abschnitt. Die Gastgeber stellten sich dem körperlichen Standing der Begegnung, was besser gelang als auf der anderen Seite. Doch der TVH kämpfte aufopferungsvoll, kam nach dem 17:12 (46.) immer näher. Eigene Fehler standen einem größeren Erfolg im Wege, so dass sich die angeschlagene HSG immer wieder aus der Umklammerung lösen konnte. Beim 22:21 kratzte der Gast am Ausgleich, die HSG antwortete mit einer Auszeit und dem entscheidenden 23:21 durch Tobias Ludwig, 54 Sekunden vor Schluss. Aus Herbolzheimer Sicht wurde die Partie in Hälfte eins verloren. Herbolzheim: Troxler 11/6, Knezovic 7, Gremmelspacher 2, Michael Brandt 1, Klausmann 1.