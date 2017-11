(tom). SG Gutach/Wolfach – TV Herbolzheim 29:24 (15:9). Nichts zu holen gab es für Kellerverein Herbolzheim am Samstagabend im Kinzigtal. Zu stark war letztlich der Tabellenzweite, was sich insbesondere in der ersten Halbzeit abzeichnete. Die Gäste aus dem Breisgau sahen sich einem Kontrahenten mit größeren Möglichkeiten, mental schneller agierenden Spielern und einer besseren Treffsicherheit gegenüber. Möglicherweise war auch der Herbolzheimer Respekt schlichtweg zu groß. Über 7:3 (13.) legte die immer wieder anders agierende SG vor. Zwar kam der TVH zwischenzeitlich bis auf 11:9 (22.) in einer guten Phase heran, kassierte aber umgehend vier Treffer in Serie, so dass schon zur Pause für klare Verhältnisse gesorgt war. An diese Marschroute knüpften die Gastgeber auch zu Beginn des zweiten Abschnitts an. Die Ausgangslage des TV Herbolzheim, der gerade offensiv zu wenig Durchschlagskraft besaß, wurde beim 22:14 (41.) immer hoffnungsloser. Doch ab dem 25:16 (48.) starteten die Breisgauer immerhin einen Zwischenspurt, gestalteten das Resultat dank einer Serie zum 25:21 (53.) immerhin etwas erträglicher. Mehr war aber nicht mehr drin, die SG Gutach/Wolfach spielte die Partie ganz souverän zuende. TV: Knezovic 10/2, Klausmann 4, N. Pommeranz 4, Troxler 2/2, J. Pommeranz 2, Guth 1, Gremmelspacher 1. TuS Ringsheim – HSG Mimmenhausen/Mühlhofen 32:24 (16:11). Dank eines entsprechend auftretenden Gastes konnte sich Ringsheim am Samstagabend in eigener Halle den Frust der Vorwochen nach Herzenslust aus den Kleidern schießen. In den ersten 30 Minuten blieb bis zum 5:5 (10.) alles in der Reihe, ehe die Ortenauer mit einer blitzsauberen Serie von füünf Treffern zum 10:5 (16.) erstmals für klare Verhältnisse sorgten. In der Folge fügte sich die HSG schnell und deutlich brav in ihr Schicksal. Dem TuS standen riesige Räume zur Verfügung, in die das Team von Trainer Volker Klatt kaum gestört vorstoßen und nach Herzenslust aus allen Lagen abschließen konnte. Mit Erfolg, über 14:7 (23.) bestand bereits zum Seitenwechsel eine klare Führung. Nahtlos setzte sich dieses Strickmuster auch die zweite Hälfte über fort. Die Gäste vom Bodensee setzten ihre kleinen Nadelstiche, die aber kaum zu schmerzen verstanden. 20:14 (36.) und 27:17 (48.) waren weitere Zwischenschritte von Gastgenbern, die defensiv kaum gefordert wurden und offensiv entsprechende Mögloichkeiten vorfanden. Abwerten sollte man das deutliche Resultat insgesamt nicht, es allerdings auch nicht in höchste Höhen loben. Unter dem Strich gelang dem TuS Ringsheim ein Pflichterfolg, um nicht noch näher in den Keller zu rutschen. Grundlegende Änderungen können sich erst in den kommenden Partien sichtbar Bahn verschaffen, sofern überhaupt. Ringsheim: Stocker 8, Stöcklin 7/4, Jägle 5, S. Kaufmann 3, G. Kaufmann 3, God 2, Schlötzer 2, Kölblin 1, Matwally 1. (tom). TuS Oberhausen – SG Rielasingen/Gottmadingen 36:18 (18:7). Den erwartet leichten Heimsieg konnten die Oberhausener gegen den Abstiegskandidaten Nummer eins einfahren. Bereits in den ersten 30 Minuten zeichnete sich das Bild schnell ab. Ein Zwischenstand von 8:2 sprach eine klare Sprache. In der Abwehr packten die Hüsemer entschlossen zu, um im Angriff insgesamt überzeugend abzuschließen. Die Führung wuchs schnell bis in den zweistelligen Bereich, da den Gästen die Mittel fehlten, um eine effiziente Gegenwehr aufzubauen. Über 15:5 (26.) betrug der Rückstand zur Pause bereits satte elf Treffer, das Geschehen war quasi vorentschieden. TuS-Trainer François Berthier nutzte die Gelegenheit, angesichts des klaren Stand immer wieder durchzuwechseln, gerade den jungen Nachwuchskräften längere Einsatzzeiten zu verschaffen. Am Spiel selbst änderte das nichts, im gegenteil. Die Gäste konnten das Tempo längst nicht mehr mitgehen. Zwischenschritte von 25:11 (42.) und 33:15 (56.) dokumentierten den Klassenunterschied, der sich in der Rheinmatthalle abspielte. So leicht wie in diesem Spiel werden nicht viele Oberhausener Aufgaben in der laufenden Runde ausfallen. Umso lieber wurden zwei leicht verdiente Punkte auf das eigene Konto gebucht und die kommende Wettkampfpause mitgenommen. TuS: Köbele 8/1, Heß 6, Martinez 4, Zamolo 4, Stoeffler 4, Freppel 3, Rieder 3, Stern 3, Metzger 1.