Ortenau Oberharmersbach ist Favorit

SV Oberschopfheim – FV Rammersweier. Die Niederlage des SVO zuletzt in Haslach war nicht einkalkuliert. Die Bruch-Truppe will deshalb beim Duell gegen den FV Rammersweier unbedingt in die Erfolgsspur zurückkehren, was sehr gut möglich zu sein scheint.

SV Rust – SV Haslach. Der SV Rust ließ sich am vergangenen Spieltag in letzter Minute noch einen Auswärtspunkt wegnehmen. Um die dadurch etwas aus den Fugen geratene Kalkulation der Grüninger-Truppe wieder zu begradigen, steht der SV nun gegen Haslach unter Zugzwang und müsste eigentlich gewinnen.

SF Ichenheim – SV Oberwolfach. Ichenheim tauchte im letzten Heimspiel als glücklicher Sieger auf. Am Sonntag steht man erneut auf heimischem Grün und empfängt den SV Oberwolfach. Dieser hat sich zuletzt mit neun Treffern so richtig warm geschossen und fährt daher sehr optimistisch ins Ried.

SC Lahr U23 – FSV Seelbach. Die U23 des SC Lahr sieht sich zwar auf dem vorletzten Rang wieder, kann aber sicherlich mehr. Doch nur das Bescheinigen von guten Leistungen allein reicht halt nicht um zu punkten. Der zuletzt arg gebeutelte FSV Seelbach reist zwar als Favorit nach Lahr, sollte dennoch vorsichtig sein.

FV Ettenheim – SV Oberharmersbach. Der Papierform nach eine klare Sache für den Spitzenreiter. Doch Gastgeber Ettenheim hat mit erst drei Zählern überhaupt nichts zu verlieren. Irgendwann wird auch mal wieder bei den Rothosen wieder das Glück zurückkehren. Aber nicht unbedingt gegen die Hellmig-Truppe – oder?

FV Unterharmersbach – VfR Willstätt. Unterharmersbach sieht trotz Heimvorteils einem schweren Spiel entgegen. Mit Willstätt reist ein Topclub an. Der aktuelle Ligazweite geht auf alle Fälle leicht favorisiert ins Rennen, was jedoch nicht unbedingt ein Sieg garantiert.