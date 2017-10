Ortenau Nur Torfrau Jule Frenk ist in guter Form

Doch die wende aus Sicht der Hausherrinnen kam nicht. Stattdessen schloss Ottenheim zweimal überhastet ab, Brombach konnte zum entscheidenden 19:22 (57.) nachlegen. Damit war die Partie entschieden, die TuS-Fehlerquote belief sich schließlich auf indiskutable 21 Fehlwürfe und neun technische Fehler.

"Gerade in der Abwehr darf man sich so nicht präsentieren. Brombach ist in der aktuellen Verfassung ein Gegner, den man schlagen muss, ich bin sehr enttäuscht von unserer Leistung", fasste Buchholz zusammen. TuS Ottenheim: Frenk, C. Geppert; Makelko 4, Günther 1, V. Karkossa, Saskia Gehrlein 1, Strosack 5/3, Selina Gehrlein 1, T. Karkossa 1, Quennet, P. Karkossa 1/1, Hoppen 5, Schnak 1, L. Geppert. TV Brombach: De Gregori; Brisevac 1, Wißler 10/1, Herzog 3, Weber 2, Oster 3, Friedlin 4, Idelmann, Reinders 1.