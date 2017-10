(tom). Südbadenliga, Frauen: HSG Freiburg II – TV Lahr 27:22 (10:10). Die Lahrer Niederlage im Breisgau gründete in zwei maßgeblichen Motiven. Einerseits bleibt die Ausgangslage angesichts von verletzten und kranken Spielerinnen schwierig. Das wirkte sich zwangsläufig auch während der Woche im Training aus. "Ein Stück weit schlägt sich das Training dann wiederum im Spiel aus momentan. Wir sind bei 50 Prozent, müssen jetzt im Training weiter arbeiten und langsam zu unserer Form finden", sagte TVL-Trainer Damir Hasanovic nach der Partie. Die personelle Situation war mit elf Spielerinnen (darunter zwei Torfrauen) gestern einigermaßen passabel, wenngleich nicht eben luxuriös. Die HSG hatte zum Vergleich die Bank vollständig besetzt. Der zweite Grund für die Lahrer Niederlage lag im Spiel selbst. Bis zur Pause und einem Zwischenstand von 10:10 konnten die Gäste mithalten. Zu diesem Zeitpunkt hatte allerdings schon meist die HSG vorne gelegen und die ersten 30 Minuten aktiver gestalten können. Im Anschluss begannen elf schwarze Minuten aus Sicht der Lahrer Damen, die sich ab dem 11:11 (31.) sieben Gegentreffer in Folge zum 18:11 (42.) der Freiburgerinnen einfingen. Unter anderem unterlief der Hasanovic-Truppe eine Vielzahl technischer Fehler, was die laufstarken Kontrahentinnen immer wieder ausnutzen konnten. "Danach war leider nichts mehr zu machen", bedauerte der Trainer, der von einer "insgesamt verdienten Niederlage" sprach. Beste Werferin der Ortenauerinnen war Lara Ernst, die an alter Freiburger Wirkungsstätte elfmal erfolgreich war. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Verletzungs- und Krankheitsprobleme des Lahrer Kaders bis zur kommenden Woche wenigstens etwas bessern. TV Lahr: Schmalz, Jäkel; Bendrich 3, Karl 2, Riemer, Wansidler 3, Frank, Weide 1, Steinmetz 2, Ernst 11/2, Wurth.