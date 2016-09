Ortenau "Nur Läufer, aber keine Häuptlinge"

Zur Ausgangslage für die Neustadt-Partie fasst sich Dewes knapp: "Wir wollen die nächsten drei Punkte einfahren." Die kommenden Spiele eröffnen eine Saisonphase für die Lahrer, in denen bereits weitere entscheidende Weichen gestellt werden könnten. Dewes: "Auf uns kommen jetzt fünf bis sieben Mannschaften zu, die allesamt unserer Kragenweite entsprechen. Wenn wir das gut hinbekommen, könnten das ganz wichtige Punkte für die Zielsetzung Klassenerhalt bedeuten.

(fis/uk). Kehler FV – SV Solvay Freiburg 4:1 (2:1); FC Rielasingen-Arlen – Kehler FV (Sonntag, 15 Uhr). Pflichtaufgabe erfüllt: Im heimischen Rheinstadion ist der Kehler FV seiner Favoritenrolle gegen harmlose Freiburger gerecht geworden. Es war der zweite Kehler Erfolg binnen weniger Tage.

Allerdings: Gegen jeweils tief stehende Gegner taten sich die Schützlinge von Alexander Hassenstein phasenweise schwer. "In der Oberliga konnten wir uns aus einer sicheren Defensive nach vorne arbeiten, da die Gegner meist spielerisch recht stark waren. Jetzt sind wir als Absteiger gefordert, das Spiel zu machen. Das fällt der Mannschaft schwer", sagte Kehls sportlicher Leiter Jürgen Sax.

Neuzugang Mohamed Cherief und David Assenmacher brachten Kehl mit 2:0 in Führung. Nach einem Lapsus von A-Jugend-Keeper Bojan Martic kam der Gast zum Ehrentreffer. "Dem Jungen kann man sicher keinen Vorwurf machen. Wir waren phasenweise einfach zu lethargisch, sonst hätte es für den Gast genauso ausgehen können wie in Stadelhofen (2:9/Anm. d. Red.). Wir sind grundlos verunsichert. Bei uns stehen nur Läufer, aber keine Häuptlinge auf dem Platz", so Sax. Hassenstein bewies indes ein goldenes Händchen, als er den jungen Lukas Raabe einwechselte und der sich mit zwei Toren zum 4:1 für das Vertrauen bedankte.

In Rielasingen am Sonntag bedarf es nun jedoch einer deutlichen Leistungssteigerung, wenn der KFV in der Fremde punkten will. "Im Stadion, aber auch auf dem Platz, war es am Mittwoch gegen Freiburg stellenweise ruhig wie auf einem Friedhof", bemängelte auch Hassenstein die fehlende Kommunikation untereinander. Zeitweise verschlug es dem emotionalen Coach selbst die Sprache. So dürfe man am kommenden Sonntag beim Vizemeister der vergangenen Saison nicht auftreten, sonst würde man untergehen, merkte der Kehler Coach an.

Bis auf den verletzten Benjamin Göhringer sollten dem KFV-Coach alle Spieler zur Verfügung stehen.