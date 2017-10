(jsc). In einer schwachen Begegnung kam der Favorit Welschensteinach vor eigener Kulisse zwar zum erwarteten Heimsieg, mehr aber auch nicht. DJK Welschensteinach – FV Biberach 2:1 (2:0). Die Gäste konnten aus der mäßigen Vorstellung der DJK kein Kapital schlagen. Erstaunlich viele Abspielfehler auf Seiten des Hausherrn, der einfach nicht wie gewohnt in die Gänge kam. Am Ende stimmte so eigentlich nur das Resultat. Tore: 1:0 Göppert (20.), 2:0 Allgeier (35.), 2:1 (75.). SV Hausach 2 – Ankara Gengenbach 4:0 (2:0). Jetzt, im zwölften Anlauf, ist es geschafft: Die SVH-Reserve durfte sich erstmals über den Gewinn von drei Punkten freuen. Gegen die zuletzt wegen einer Spielsperre zu einer zweiwöchigen Pause verurteilten Gäste legte Hausach mit zwei Treffern kurz vor Seitenwechsel den Grundstein zum ersten Saisonerfolg. Nach einem weiterer Doppelschlag nach Wiederbeginn war die Partie gelaufen. Tore: 1:0 Bell (37.), 2:0 Eigentor (43.), 3:0 Bell (51.), 4:0 Welle (54.). SC Hofstetten 2 – SV Oberharmersbach II 1:3 (1:2). Der SVO gewann das Reservenduell beim in Hofstetten mit 3:1 und setzte sich damit hinter der Führungsgruppe fest. Der Sieg des Liganeulings geht in Ordnung. Philipp Schäck sorgte nicht nur für die Gästeführung sondern setzte mit dem 3:1 auch den Schlusspunkt. Hoffnung seitens der Hausherren nach dem Anschluß, doch nach einer Stunde machte der Gast den Sack zu. Tore: 0:1 Schäck (25., 0:2 Neuberger (30.), 1:2 Schulz (34.), 1:3 Schäck (58.). SV Berghaupten – FC Wolfach 1:2 (1:1). Die Rechnung des FC Wolfach ist aufgegangen. Die Elf von David Karkoschka spielte sich mit einem knappen, am Ende vielleicht sogar etwas glücklichen 2:1-Auswärtssieg beim SV Berghaupten auf Rang zwei vor. Doch Berghaupten ist selbst schuld an der Niederlage. Denn wer seine Chancen – und der SVB hatte wirklich genügend davon – nicht nutzt. wird meistens bestraft. Tore: 1:0 Uka Hasan (21.), 1:1 G. L. Architravo (32.), 1:2 Rheinberger (68.). SV Gengenbach – SV Reichenbach/G 3:0 (2:0). Der SVG kam vor eigenem, wieder erwartungsvollen Anhang zum standesgemäßen Sieg, der insgesamt gesehen natürlich verdient war. Nach dem Doppelschlag von Timo Waslikowski in Halbzeit eins fand der Favorit nach dem Pausentee nicht wie gewohnt in die Spur zurück. Das lag auch daran, dass sich der Gast nun weniger versteckte, sehr gut dagegenhielt. Doch Kruwinius legte nach. Tore: 1:0 und 2:0 T. Waslikowski (15. +17./FE), 3:0 Kruwinus (89.). SG Schweighausen – SV Schwaibach 2:3 (2:1). Bei der Bergelf läuft es weiterhin unrund. Hatte man sich doch für das Heimspiel gegen den keineswegs übermächtigen Gegner aus Schwaibach einen Sieg ausgerechnet, so musste man mit hängenden Köpfen geschlagen das eigene Feld räumen. Und das nach einer 2:0-Führung. Doch in Überzahl ergriff der SSV die Initiative und sorgte durch Schutera für den Auswärtssieg. Tore:1:0 und 2:0 P. Geiger (17./FE + 22.), 2:1 Bauernschmid (36.), 2:2 und 2:3 Schutera (65. + 75.). Gelbrot für Burger (68.) Schweighausen. TuS Kinzigtal – SV Dörlinbach 3:2 (2:1). Stefano Zampilli sorgte gestern für den dritten Saisonerfolg des TuS Kinzigtal und auch gleich für die Überraschung des Spieltages. Nicht dass der Sieg glücklich war, nein, er war das Verdienst einer guten geschlossenen Mannschaftsleistung des Tabellenvierzehnte. Die Gäste konnten zwar durch Singler ausgleichen, doch im direkten Gegenzug schlug Zampilli zum zweiten Male zu. Tore: 1:0 Rauber (11.), 2:0 Zampilli (37.), 2:1 Eigentor (43.), 2:2 J. Singler (79.), 3:2 Zampilli (80.). SV Schapbach – FC Fischerbach 2:2 (1:2). Die Wolftäler sind gestern auf eigenem Sportgelände nochmals mit einem blauen Auge davongekommen. Der Außenseiter aus Fischerbach bot im ersten Durchgang eine hervorragende Leistung, legte doppelt vor. Sehr wichtig noch vor dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer des Tabellenführers. Schapbach glich dann zwar noch aus, doch zu mehr sollte es an diesem trüben Tag nicht reichen. Tore: 0:1 Braig (18.), 0:2 Hoch (28.), 1:2 und 2:2 Müller (45. + 55.).