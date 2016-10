Ortenau Nur ein Sieg zählt

SONNTAG, 15.00 UHR

SV Hausach – SC Offenburg. Um nicht noch weiter an Boden zu verlieren, zählt im kommenden Heimauftritt gegen den Tabellenzweiten SC Offenburg eigentlich nur ein "Dreier", auch wenn dem SVH bewusst ist, dass die Trauben gegen den Tabellenzweiten SC Offenburg äußerst hoch hängen werden. Besoners muss Hausach auf den überragenden gegnerischen Torjäger Aliu Cisse (sieben Saisontore) aufpassen. Trotz Heimvorteils kann nur mit einem außergewöhnlichen Kraftakt und einer weiteren Leistungssteigerung in allen Mannschaftsteilen ein Heimsieg realisiert werden. Schwerstarbeit wird besonders auf den Abwehrblock zukommen. Aber auch im Angriff ist noch Luft nach oben. Bislang wurden nur elf Tore in neun Begegnungen erzielt.

Auch im Hinblick auf die beiden folgenden schweren Auswärtsaufgaben beimTuS Oppenau und FV Elchesheim ist verlieren im heimischen Waldstadion in der jetzigen Situation absolut verboten und ein Remis eindeutig zu wenig. Doch bange machen gilt nicht, riss der Gast doch weder bei der jüngsten 0:1-Niederlage im Verfolgerduell beim TuS Oppenau, noch beim 3:3 zuvor gegen Oberkirch Bäume aus.