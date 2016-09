Ortenau Nur bei zwei Rennen gibt es einen finalen Lauf

Bereits am Samstagabend hatten im "Sparkassen Speedodrome" auf der 262 Meter langen Bahn unter Flutlicht die "DMV White Tigers" zum Saisonabschluss der Speedway-Bundesliga die Falubaz Wolfslake Berlin mit 60:27 nach Hause geschickt.

Gleichzeitig tauschten beide Teams in der Endabrechnung die Plätze, die "Tigers" gaben das Schlusslicht an die "Wölfe" ab. So deutlich das Ergebnis war, so ärgerlich war es aber auch aus sportlicher Sicht: Die Gäste waren lediglich mit einer zusammengewürfelten "Reserveaufstellung" angereist, in der unter anderem drei dänische Fahrer standen. Dieses Vorgehen stieß in Zuschauerkreisen auf Kritik. Von "Bundesliga-unwürdig" und "Blamage" für die Berliner war unter anderem die Rede. Den Siegern konnte es egal sein, in deren Reihen unter anderem Kapitän Max Dilger wichtige Punkte zum Gesamtresultat beisteuerten. Die Ergebnisse: Samstag (Speedway), 1. Bundesliga: DMV White Tigers (Valentin Grobauer/10 Punkte, Patrick Hougaard/12, Max Dilger/8, Rene Deddens/12, Daniel Spiller/10, Danny Maaßen/8) besiegen Falubaz Wolfslake Berlin mit 60:27. Sonntag (Grasbahn), Seitenwagen International/500 ccm: 1. Markus Venus/Markus Heiß (Pfarrkirchen, 11 Punkte), 2. William Matthijssen/Sandra Mollema (Niederlande/10), 3. Markus Brandhofer/Michael Zapf (Gaißach/9). Grasbahn Supercup (Soloklasse International): 1. Martin Smolinski (Olching/20 Punkte), 2. Bernd Diener (Gengenbach/19), 3. Josef Franc (Tschechien/15), ... 6. Max Dilger (9). Soloklasse B national/500 ccm: 1. Fabien Neid (Schwarme/14 Punkte), 2. Dennis Helfer (Weilheim/12), 3. Marcel Sebastian (Bünde/12). DMSB Langbahn Pokal Seitenwagen B-Lizenz (500 ccm): 1. Manuel Meier/Benjamin Maier (Plattling/23 Punkte), 2. Kevin Hübsch/Michael Burger (Villingen-Schwenningen + Furtwangen/20), 3. Roman Löffler/Michael Zapf (Gaißach/17).