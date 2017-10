(jsc). Nach dem guten Ergebnis (2:2) gegen Spitzenreiter Schapbach konnte die Kinast-Truppe aus Fischerbach am Freitagabend daheim gegen die Reserve des SC Hofstetten nachlegen und sich in Richtung einstelligen Ranges spielen. FC Fischerbach – SC Hofstetten II 5:1 (3:1). Fabio Hoch mit seinem Doppelpack zum Auftakt und Mario Braig mit zwei Treffern nach der Pause waren gegen einen nicht unbedingt starken Gegner die Matchwinner. Tore: 1:0 und 2:0 F. Hoch (18. + 28.), 2:1 Müller (40.), 3:1 F. Hoch (42.), 4:1 und 5:1 M. Braig (47. + 69.). SV Oberharmersbach 2 – SV Berghaupten 3:3 (0:0). In einer hart umkämpften Partie gab es nach neunzig spannenden Minuten keinen Sieger. Die Gäste aus Berghaupten hatten zwar spielerisch gesehen leichte Vorteile, konnten gleich dreimal vorlegen. Doch die OSV-Reserve kämpfte sich immer wieder zurück, gab das Spiel zu keinem Zeitpunkt auf. Und diese Anstrengungen wurden dann auch mit einem Punktgewinn belohnt. Tore: Tore: 0:1 Daniele (57.), 1:1 Neuberger (62./FE), 1:2 Harter (72./FE), 2:2 M. Huber (76.), 2:3 Hasan Uka (85./FE), 3:3 Ernst (90.+3). Gelbrot für Furtwengler (Oberharmersbach). FC Ohlsbach – SV Gengenbach 4:3 (1:2). Der FC Ohlsbach nutzte vor nahezu 400 Zuschauern den Heimvorteil beim Spitzenspiel gegen Gengenbach zu einem knappen, am Ende aber sicher nicht unverdienten, Heimsieg und brachte Gengenbach eine Niederlage bei. Halbzeit eins verlief ausgeglichen mit einer knappen Gästeführung. Doch der FCO kämpfte sich nach Wiederbeginn zurück und konnte dadurch das Ergebnis drehen. Tore: 0:1 Kruwinus (17.), 0:2 Lehmann (22.), 1:2 Schneider (43.), 1:3 Lehmann (55.), 2:3 Schneider (67./FE), 3.3 Peters (82.), 4:3 E. Wußler (87.). FC Wolfach – SV Hausach II 11:0 (7:0). Mit einem zweistelligen Heimerfolg deklassierte der FC Wolfach die Hausacher Reserve, schickte den Gegner mit 11:0 geschlagen wieder auf die Heimreise. Gegen eine mehr als harmlosen Gegner hatte es der FCW allerdings sehr leicht. Die Gäste waren in allen Belangen unterlegen. Mit diesem Erfolg und Dörlinbacher Schützenhilfe kletterte die Karkoschka-Truppe an die Spitze der Liga. Tore: 1:0 Eigentor (4.), 2:0 Schmider (9.), 3:0 Schmieder (16.), 4:0 Armbruster (17.), 5:0 G.L. Architravo (26.), 6:0 Fuchs (27.), 7:0 Schmieder (37.), 8:0 Fuchs (46.), 9:0 und 10:0 Armbruster (64. + 86.), 11:0 Schmider (88.). SV Dörlinbach – SV Schapbach 5:2 (5:0). Die Schuttertäler brachten gestern Schapbach die zweite Saisonniederlage bei und sorgten damit für einen Führungswechsel. Dörlinbach bot in den ersten 45 Minuten eine Galavorstellung, zeigte dabei die absolut beste Saisonleistung. Viermal Jürgen Singler und Tim Rothweiler machten mit ihren fünf Treffern schon früh alles klar. Schapbach wurde danach zwar stärker, doch das war zu spät. Tore: 1:0 J. Singler (16.), 2:0 T. Rothweiler (21.), 3:0, 4:0 und 5:0 J. Singler (24., 28. + 41.), 5:1 Haas (64.), 5:2 Rauber (80.). SSV Schwaibach – FV Biberach 2:1 (1:1). Das 2:1 des SSV Schwaibach geht vollkommen in Ordnung und wird als Arbeitssieg verbucht werden müssen. Die frühe Führung der Hausherren hatte aber nicht lange Bestand: nach einer Viertelstunde war sie dahin. Danach zwar weiterhin mehr Spielanteile für Schwaibach, aber es fehlten die zündenden Ideen. Doch eine genügte, führte nach Seitenwechsel dann zum knappen Heimsieg. Tore: 1:0 Schilli (8.), 1:1 F. Moser (15.), 2:1 Heydari Hara Tme (56.). SV Reichenbach/G – SG Schweighausen 3:1 (2:1). Das Spiel hätte für Reichenbach/G auch mit einer Enttäuschung enden können. Denn was das gastgebende Team daheim gegen die SG aus Schweighausen an Torchancen versiebte, ist kaum zu beschreiben. Nach der erneuten Führung nach Seitenwechsel dauerte es bis zur buchstäblich letzten Minute, um mit dem dritten Treffern endlich den Sack zu zumachen. Tore: 0:1 Burger (10.), 1:1 Chr. Wußler (25.), 2:1 Bischler (60.), 3:1 A. Braun (90.). TuS Kinzigtal – DJK Welschensteinach witterungsbedingt ausgefallen.