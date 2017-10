Ortenau Nuding verstärkt Radteam

(red/skl). Das Amateur-Radteam der Racing Students aus Kippenheim hat Tim Nuding als Neuzugang vorgestellt. Viele kennen den erfahrenen Sportler unter dem Namen Tim Klotz als ausgewiesenen Klassikerspezialisten. Dies konnte der ehemalige Nationalfahrer in seinem ersten U23-Jahr eindrücklich unter Beweis stellen: Im Trikot des damaligen Gerolsteiner-Nachwuchteams Ista verwies er beim ersten Bundesligarennen in Cadolzburg seinen neuen Racing-Studemts-Teamkollegen Marcel Fischer auf Rang zwei. Im darauffolgenden Jahr fuhren beide sogar im selben Team. In der Saison 2018 werden Fischer und Nuding erneut zusammen Rennen bestreiten.