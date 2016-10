Ortenau "Nuancen haben entschieden"

(seg). Die Einheimischen sorgten gleich zu Beginn für ein hohes Tempo, legten eine 5:1-Führung vor. In der Folgezeit gab es dann die beste Phase der Gäste, die sich auf 8:5 herankämpften, der SG aber an diesem Tag in allen Belangen unterlegen waren.

Im zweiten Durchgang packte Schenkenzell/Schiltach dann noch eine Schippe drauf und zog auf den Endstand von 28:16 davon. Nach drei Niederlagen in fremder Halle in Folge sehnen die Buchal-Schützlinge nun das erste Heimspiel herbei. Gegen den TuS Steißlingen II sollen die ersten Punkte her. HSG Ortenau Süd: Schönstein; Schirmaier, Leser 2, Schmieder 1, Hoffmann 2, Matthes, Anuschewski 1, Foßler, Braun, Tontsch 10/2.

(tom). Landesliga Nord, Damen: TV Ehingen – HSG Meißenheim/Nonnenweier 31:30 (18:18). Bei Gästetrainer Thomas Bauert mischten sich auf der Rückfahrt vom Bodensee die Emotionen. "Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Es war unser vielleicht bester Saisonauftritt auf einem hohen Niveau und in einem Spiel, das keinen Sieger verdient hatte", so Bauert.