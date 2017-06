Ortenau Noch keine Vorentscheidung gefallen

In der Folge hatte Kippenheim einen großen Anteil an Ballbesitz und weitere Chancen, um die Führung auszubauen. So scheiterte Felix Reichmann zwei Meter vor dem Tor. Keine Frage: Ein weiterer Treffer hätte dem in der ersten Hälfte passiven FV Urloffen Wind aus den Segeln genommen. Doch der SVK nahm nur eine knappe Führung mit in die Pause.

In Hälfte zwei hatte sich der Gast besser sortiert. Trainer Serkan Nezirov sagte nach dem Spiel: "In der ersten Hälfte hatten wir in den Zweikämpfen keinen Zugriff, das war in Halbzeit zwei dann wesentlich besser." Dennoch: Bis zum Ausgleich hatte Kippenheim das Heft in der Hand. Jefferson Gonzales hatte mit einem Kopfball Pech, den der rund 1,90 Meter große Eppler noch aus dem Winkel fischte.

Dann kam ein Bruch ins Spiel des SVK. Und die Nachlässigkeiten des Gastgebers im Umgang mit den wenigen Chancen sollten sich rächen. Nach einer schönen Kombination traf Fabian Kranz zum Ausgleich. Kippenheim blieb zwar weiterhin bei Kontern gefährlich, hatte aber auch einmal Glück, als Urloffens Daniel Braun an Kippenheims Keeper Philipp Jörger scheiterte. Auch Kevin Schönwitz hatte noch eine Gelegenheit für den FVU auf dem Fuß. "Das wäre sicher zu viel Glück gewesen. Kippenheim war gerade in der ersten Hälfte das bessere Team", konnte Nezirov mit dem Unentschieden leben.

Entschieden ist freilich noch nichts. "Noch ist nichts verloren. Auch in Urloffen werden wir ein Tor schießen", glaubt SVK-Vorstandsmitglied Denis Hug, der dann auch wieder auf den Torhunger von Ümit Sen setzt. SV Kippenheim: Jörger; Weber (90. Petsch), Sen, Gonzales (83. Winter), Singler (74. Holweck), Herzog, Menninger, Haas, Student (73. Ost), Hatt, Reichmann. FV Urloffen: Eppler; Spothelfer (69. Wiedemer), Knapp, Huber, Schönwitz., Soth, Schmidt, Braun, Laible (46. Kranz), Vöhringer, Wörner (81. Föll). Tore: 1:0 Sen (31.), 1:1 Kranz (61.). SR: Simon Scharf (Bühl/Baden-Baden). Z: 700.