Ortenau Noch immer kein Nachfolger für Ansgar Huck

Erfolglos blieb die Suche nach einem Nachfolger für Ansgar Huck. Kempf übernimmt diese Funktion noch bis zum vierten Quartal dieses Jahres. Sollte sich bis dahin kein Nachfolger gefunden haben, werde es sich Kempf vorbehalten, Konsequenzen zu ziehen.

Willi Ugi (GSV Mietersheim) gab im Rahmen des Bezirkstags Einblicke in die Zusammenarbeit der Vereine TV Seelbach und TV Sulz seit der Gründung der HSG Ortenau Süd. Im Anschluss an die Meisterehrung wurden die Jahresberichte entgegengenommen. Ugi trug den Kassenprüfungsbericht vor und attestierte dem Kassenwart Wolfi Kramer "eine sehr gute und korrekte Kassenführung".

Für das Bezirksschiedsgericht wurden mit Alexander Kofler (HC Hedos Elgersweier) und Wolfgang Meier (TV Triberg) zwei zusätzliche Beisitzer gewählt.

Anschließend wurde Vivien Abelmann aus Tennenbronn (TV St. Georgen) vorgestellt. Sie wurde beim Bezirksjugendtag zur Jugendsprecherin gewählt. Ab September dieses Jahres wird sie als Bufdi eingesetzt (eine Bestätigung erfolgte einstimmig).

Im Anschluss daran erfolgte die Aufteilung der einzelnen Spielklassen. Kempf rief die Vereinsvertreter außerdem dazu auf, sich mehr an der Bezirksarbeit zu beteiligen. Auch Klaus Bergold, bis 2016 Bezirksvorsitzender, meldete sich zu Wort und riet allen Anwesenden, sich dafür zu interessieren. Bernd Bruder wandte sich an die Vereine und bat um Unterstützung des Fördervereins des Südbadischen Handball-Verbands (SHV).

Jochen Lehmann, Schiedsrichterwart, machte auf die aktuelle Situation aufmerksam. Er berichtete, dass für 20 Unparteiische, die ihr Amt nicht mehr ausführen werden, nur fünf Neuanmeldungen eingegangen seien. Rechne man das hoch auf die Spielansetzungen, können 150 Spiele nicht besetzt werden. Er erinnerte die Vereine daran, sich dieses Problems anzunehmen und für Schiedsrichter in eigenen Reihen zu werben. Des Weiteren informierte Lehmann über den nächsten Neulings-Lehrgang in Ohlsbach am 23. Juli. Der nächste Bezirksjugend- und Bezirkstag findet beim TV Alpirsbach statt.