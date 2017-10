Ortenau Nina Burger schnürt Doppelpack

Sand startet furios in das Spiel. Schon in der ersten Minute verpasste Nina Burger knapp die Führung. Nach der anschließenden Ecke von Verena Aschauer prüfte Laura Feiersinger mit einem Schuss von der Strafraumgrenze Kölns Torfrau Anne Kremer. Sand setzte sich in der Hälfte der Gäste fest und Nina Burger köpfte nach einer Flanke von Diane Caldwell das frühe 1:0 (6.). Danach schien die Partie einem klaren Sieg entgegen zu laufen. Sand war am Drücker und beschäftige Köln, kam aber nicht in Schussposition. Nach 20 Minuten ließ Sand nach. Zwar hatte Nina Burger nach einer Flanke von Laura Feiersinger nochmals eine Gelegenheit, die Führung aufzubauen, danach kam Köln immer mehr auf.

Nach einem Sander Ballverlust im Aufbauspiel flankte Julia Arnold von rechts in die Straftraummitte und Amber Hearn verfehlte mit einem Kopfball das SC-Tor nur knapp. Fast im Gegenzug traf Sylvia Arnold mit einem Schuss aus 25 Meter die Latte (28.). Der letzte Höhepunkt vor der Pause, in die Sand mit einer glücklichen Führung gehen konnte. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Gäste mehr vom Spiel. Amber Hearn hatte per Kopf nach einem Freistoß (52.) die erste Chance, zwei Minuten später scheiterte Nina Burger an Anne Kremer. Carina Schlüter fischte danach Theresa Gosch nach einer Flanke den Ball vom Kopf (56.). Es entwickelte sich bei starken Regenfällen ein offener Schlagabtausch. Nach einer Flanke aus dem Mittelfeld verfehlte Amber Hearn das SC-Tor nur knapp (85.). Nach einem Konter umlief Anne van Bonn Kölns Torfrau und erzielt mit dem 2:0 die Vorentscheidung (89.). Köln war geschlagen und musste nach Vorbereitung von Dina Blagojevic und Claire Savin in der Nachspielzeit noch das 3:0 hinnehmen. "Nach der Führung haben wir zehn Prozent zurückgeschaltet und das darf man sich in dieser Liga nicht erlauben", sagte Sascha Glass, der froh darüber war, dass nach sechs Spieltagen neun Punkte auf dem Konto stehen. SC Sand: Schlüter; Santos (46. Savin), Caldwell, Vetterlein, Aschauer, Feiersinger, Tietge, van Bonn, Vojtekova (61. Blagojevic), S. Arnold (90. Nikolic), Burger. Zuschauer: 478., Schiedsrichterin: Fabienne Michel (Gau-Odernheim). Tore: 1:0 Burger (6.), 2:0 van Bonn (89.), 3:0 Burger (92.)