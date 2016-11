Ortenau Nikolauslauf steht an

Start und Ziel sind an der Geroldseckerhalle in Reichenbach. Die fünf Kilometer lange Strecke, die zweimal durchlaufen wird, führt von der Halle am Rückhaltebecken vorbei durch die Kuhbacher Breitmatten. Dann geht es über die Schutter auf dem Randweg vorbei am Bombach und von dort aus zurück nach Reichenbach. Die Runde weist nur wenige, kurze Anstiege auf. Umkleide- und Duschräume befinden sich in der Geroldseckerhalle.

Der Hauptlauf über zehn Kilometer startet um 14 Uhr. Die Walker – der Veranstalter erwartet etwa 100 Teilnehmer – haben eine Runde mit fünf Kilometern zu bewältigen. Sie starten um 14.30 Uhr. Die Siegerehrung beginnt um 17 Uhr.

Anmeldungen sind unter www.lg-geroldseck-lahr.de bis zwei Tage vor dem Lauf oder bis 30 Minuten vor dem Start möglich.