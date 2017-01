Ortenau Niederschopfheim II feiert Turniersieg

Die SF Kürzell waren zum achten Mal Ausrichter des Turniers für Reservemannschaften. Werner Reichert, Spielausschussvorsitzender des Gastgebers, sagte nach dem Finale: "Wir waren froh, dass wir zehn Teams zusammenbekommen haben. Dass unsere Mannschaft bereits in der Vorrunde ausgeschieden ist, war nicht so tragisch." Die Idee, in der Winterpause auch zweiten Mannschaften die Gelegenheit zu geben, unterm Hallendach zu spielen, scheint indes dennoch auf positive Resonanz zu stoßen. "Den Spielern der zweiten Mannschaften wird bei unserem Turnier die Gelegenheit gegeben, sich in der Halle zu präsentieren", so Reichert.

Das Spiel um Platz drei zwischen TGB Lahr und dem FC Mietersheim wurde im Neunmeterschießen ausgetragen. Yildiray Cakir sicherte seiner Mannschaft letztendlich mit dem entscheidenden Neunmeter den dritten Platz, der FCM wurde Vierter.

Viel Freude am Turnier der Sportfreunde Kürzell hatten auch die Niederschopfheimer, wie Kapitän Patrick Franz nach dem 3:2-Erfolg seiner Mannschaft unterstrich. Die Landesligareserve ging als Favorit ins Turnier, auch weil sie in der Kreisliga B, Staffel 4, weitgehend gegen erste Mannschaften antritt. "Ich finde die Idee gut, dass Kürzell ein Turnier für Reservemannschaften anbietet", so Franz.