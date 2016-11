Ortenau Niederlage des SC Lahr für Petro Müller "total bitter"

Die Anfangsphase gehörte Denzlingen. Mit einem einfachen Doppelpass hebelten Timo Wehrle und Benjamin Bierer die SC-Hintermannschaft am Strafraum aus, Wehrle vollendete platziert ins Eck zum 1:0 (4.). Die Partie nahm Tempo auf, mit Gelegenheiten beiderseits. Ansehnlich herausgespielt war das 2:0: Langer Ball aus dem Mittelfeld, Wehrle, Dirk Steigert und Bierer wirbelten durch die Gästeabwehr, Bierer vollendete (18.). "Wir brauchen derzeit immer etwas Anlaufzeit, um ins Spiel zu finden. Die Topteams nutzen das eiskalt aus", sagte Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller ernüchtert. Ein Wermutstropfen für Denzlingen war später der Ausfall von Torjäger Wehrle.

Nach der Pause setzte Lahr entschlossen nach, ein Denzlinger Aufbaufehler brachte Johannes Wirth in Abschlussposition – 2:1 (51.). Denzlingen blieb gefährlich, doch es war erneut Wirth, dessen Schuss von David Gremmelspacher unhaltbar zum 2:2 (64.) abgefälscht wurde.

Beide Teams wollten sich mit dem Ergebnis nicht zufriedengeben. In der 78. Minute die Schlüsselszene: Martin Weschle wurde von Markus Neu freigespielt, der einschussbereite Lahrer wurde acht Meter vor dem FC-Tor gelegt und am Trikot gezogen. Es war der einzige, aber entscheidende Fehler der Unparteiischen Noemi Topf. "Schieds- und Linienrichter sind so gut postiert, das Foul muss man ganz einfach sehen. Weschle war beim Abschluss, das wäre das 2:3 gewesen", ärgerte sich Müller.