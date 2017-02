Ortenau Niedergeschlagene Nonnenweierer

(be). Dass sich der Gast aus dem Ried etwas vorgenommen hatte, konnte man schon beim Einlaufen der Mannschaft erahnen. Mit einem vollen Kader und verstärkt mit Spielern der Südbadenliga-Mannschaft sowie aus der Bundesliga-A-Jugend, wollte sich Altenheim II für die knappe Hinspielniederlage revanchieren.

Gleich zu Beginn des Spiels drückten beide Mannschaften enorm aufs Tempo. Während Altenheim II vor allem von der Wurfgewalt von Gerry Sutter profitierte, waren es bei Schuttern die schnellen und treffsicheren Außen Nico Eble und Daniel Krug, die Schuttern im Spiel hielten. Nach dem 7:6 (13.) durch Benjamin Michel steigerte sich Schutterns Abwehr, über 11:8 drehte die Schmidt-Sieben auf. Mit großem Kampfgeist in der Abwehr überstand Schuttern nicht nur eine Unterzahl schadlos, sondern erzielte eine Fünf-Tore-Führung (14:9/27.). Nach dem 17:13 kassierte Schuttern erneut eine Zweiminutenstrafe, doch auch eine 6:4-Überzahl konnte Altenheim nicht nutzen und musste mit ansehen, wie das Heimteam auf 20:13 (37.) und 24:17 (43.) erhöhte. Eine kleine Vorentscheidung war gefallen. Gästetrainer Bayer versuchte sein Glück mit einer doppelten Manndeckung gegen die Schutterner Kopf und Michel, doch das spielte Schuttern erneut in die Karten. TuS Schuttern: Silberer, Eble; Krug 3, Kopf 7/4, Michel 2, Beck, Lischke 1, Nienstedt 6, Metzger, Dittrich 5, N. Eble 9, Wendlinger 2, Gündogdu 2. TuS Altenheim II: Bauer, Schäfer; Sutter 8/3, Heini 2/1, Leibiger, Maier, Denz 2, Gottuck 1, Jund 2, Kugler 3, Lehmann, Gieringer 2, Michel 2, Grothmann 2/1. (tom). SV Schutterzell – TuS Ottenheim II 33:20 (12:12). Das Ergebnis täuscht ein Stück weit über den tatsächlichen Spielverlauf hinweg. In der ersten Halbzeit war Aufsteiger Ottenheim II gleichwertig, führte sogar zeitweise mit bis zu zwei Treffern. Erst gegen Ende des Abschnitts kamen die Hausherren etwas besser ins Spiel.

Unmittelbar nach der Halbzeit leisteten sich die Gäste fünf schwache Minuten, die den Ausgang der Begegnung entscheidend beeinflussen sollten. Schutterzell zog schnell auf 19:14 (36.) weg, ein Vorsprung, der nach und nach weiter ausgebaut werden konnte. Vom 22:17 (46.) folgte eine Serie zum 29:17 (53.), die offenbarte, dass die Südbadenliga-Reserve nun völlig auseinanderfiel. Dagegen spielten die Gastgeber ihren typischen Stil herunter, wechselten durch und legten noch ein paar Treffer nach. SV Schutterzell: Walter, Schäffer; M. Heitzmann 2, Evermann 1/1, S. Heitzmann 4, Ruf 6, Hügli 1, Kurz 4, Schrempp 7/5, Dieter 5, Müller 3. TuS Ottenheim II: Fehrenbach; G. Wahle 1, Bolz 1, Mussler, Graf, Oberle 2, Schnak 7/2, Kadenbach 2, Beck, Hügel 2, Jund 5, L. Wahle. (tom). TuS Nonnenweier – HSG Ortenau Süd II 32:33 (16:17). Eine erneut ärgerliche Nonnenweierer Heimniederlage, die nach einer bis zum Schluss spannenden Partie zustande kam. Bereits in der ersten Hälfte zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Meist lagen die Gäste mit einem bis zwei Treffern vorne, in körperlicher Hinsicht schenkten sich die Kontrahenten in dieser kampfbetonten Begegnung nichts.