Ortenau Nichts wird es mit dem angepeilten Heimsieg

Denn die Gäste aus Durmersheim nahmen am Ende beim 1:1-Unentschieden einen Zähler mit. In der letzten Runde hatte die Bürgelin-Truppe noch mit einem 5:2 fast an die Wand gespielt.

Die Hausacher, denen im Vorfeld die Favoritenrolle zugesprochen worden war, erlebten in der 17. Minute eine kalte Dusche, als Ruben Wessbacher die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Dieser Schock saß, denn bis zur Pause passierte nichts, den Gastgebern gelang an avisierte Ausgleich einfach nicht. Zudem hatte Neuzugang Gürkan Balta Pech, als er einen Freistoß an die gegnerische Latte setzte.

Nach Wiederbeginn verstärken die Gastgeber ihre Bemühungen, wollten der Phönix-Elf auf gar keinen Fall alle drei Zähler überlassen. Und doch dauerte es bis zur 82. Minute, ehe der Hausacher Anhang über den Ausgleichstreffer jubeln durfte. Timo Waslikowski setzte einen Foulelfmeter in die Durmersheimer Maschen. Mehr war jedoch nicht drin. SV Hausach: Kugel, Ö. Balta (81. Leukel), Mihic, Süme, Waslikowski, Hesse, G. Balta (78. Mayer), Esslinger, M. Hengstler, Feißt und Schmid (67. Schmid). Phönix Durmersheim: Penkert, Dreher, Kraft, Schmeiser, Fröhner, J. Höllig, J. Walter, Wessbecher (B. Höllig), E. Walter, Herr (68. Schwamberger), Fortenbacher. Tore: 0:1 Ruben Wessbecher (17.), 1:1 Timo Waslikowski (82./FE). Schiedsrichter: Max Rauwolf, Karlsruhe. Zuschauer: 150.