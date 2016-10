Ortenau "Nicht aus Konzept bringen lassen"

"Punkte gegen Mörsch wären schon wichtig gewesen. Wir fahren jetzt zu einem der Liga-Topteams und das sicher nicht als Favorit. Vor allem ist jetzt wichtig, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, einen Negativlauf brauchen wir absolut nicht", drückt sich SC-Vorsitzender Frank Müller deutlich aus. Der aktuelle Achte (22 Punkte) reist zum Zweiten (35), gemeinsam mit dem Freiburger FC das derzeit heißeste Verbandsliga-Thema.

Alles andere als eine Niederlage der Ortenauer besäße fast schon Sensationscharakter. Zu deutlich und dominant sind die Villinger – aktuelle Tordifferenz 50:7 – durch die Reihen der Liga marschiert. Nedzad Plavci, der FC 08-Toptorjäger, hat bereits 16 Mal getroffen. "Villingen ist Favorit, das ist klar. Aber auch gegen Topmannschaften kann man sich reinbeißen, mit Leidenschaft und Willen zu Werke gehen. Die Mannschaft wird versuchen, sich an dieser mächtigen Aufgabe aufzurichten, will zeigen, dass sie es besser kann als gegen Mörsch", ist Petro Müller, sportlicher SC-Leiter, überzeugt. Personell müssen die Lahrer auf Johannes Wirth (Zerrung) und Domenico Bologna (Rückenschmerzen) verzichten, Alexandru Ghita kehrt in den Kader zurück.

Auch die Villinger sind vom Verletzungspech gebeutelt: Nach Damian Kaminski, Manuel Stark, Gian-Luca Reho (alle Kreuzbandriss) fehlt auch Gian-Luca Serpa. Bisher ist es der Elf von Jago Maric allerdings gut gelungen, die Ausfälle zu kompensieren. "Ich bin auch froh, dass Tobias Weißhaar wieder dabei ist und Aleksandar Novakovic im Notfall ebenfalls zur Verfügung steht", so der Villinger Trainer. Zudem geht es bei Nedzad Plavci und Tevfik Ceylan nach ihren überstandenen Verletzungen wieder aufwärts. Zudem ist auch Mario Ketterer wieder im Kader.