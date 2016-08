SV Dörlinbach – FC Wolfach 5:1 (0:0). Auch wenn am Ende von einem verdienten Sieg des SVD zu sprechen ist, der nie aufgebende Gast aus Wolfach war nie und nimmer um vier Tore schlechter, wurde auf seiner Reise ins Schuttertal ganz klar unter Wert geschlagen. Tore: 1:0 J. Singler (52.), 2:0 Rothweiler (61.), 3:0 Kaspar (75.), 3:1 Armbruster (77./FE), 4:1 und 5:1 J. Singler (80. + 82.). Ankara Gengenbach – FC Fischerbach 0:5 (0:0). Gegen Fischerbach endete gestern die Siegesserie der Ankara aus Gengenbach, die zum Auftakt gleich zweimal in der Siegerliste auftauchte. Tore: 0:1 Mandirali (65.), 0:2 F. Moser (70.), 0:3 Braig (75.), 0:4 F. Moser (78.), 0:5 Bosco (87.). VfR Hornberg – SC Hofstetten II 2:0 (1:0). Hornberg musste trotz des dritten Sieges in Folge den Spitzenplatz an Schapbach abgeben. Tore: 1:0 und 2:0 Schwendemann (11. + 54.). SV Schapbach – SG Schweighausen 3:0 (0:0). Die SG aus Schweighausen sah sich nach 90 Minuten zwar im geschlagenen Feld, durfte aber bis 20 Minuten vor dem Abpfiff noch von einem Auswärtspunkt hoffen. Denn bis dahin gelang es den Wolftälern nicht, die größeren Spielanteile zu nutzten, die Führung zu erzielen. Tore: 1:0 Neef (71.), 2:0 Müller (85.), 3:0 Krauth (87.). SV Reichenbach/G – DJK Welschensteinach 3:1 (2:1). Während sich Reichenbach/G mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel in die Top-Five spielen konnte, bleibt die DJK ohne Punkt im letzten Drittel der Tabelle hängen. Tore: 1:0 J. Braun (11.), 1:1 A. Steiner (26.), 2:1 A. Braun (39.), 3:1 J. Braun (68.). SV Gengenbach – SV Hausach II 4:0 (2:0). Der SVG nahm den Schwung der beiden Auftaktsiege auch mit ins Heimspiel gegen die Hausacher Reserve und kam zu einem auch in der Höhe verdienten 3:0-Erfolg. Tore: 1:0 Bliß (21.), 2:0 Miaris (21.), 3:0 Späth (70.), 4:0 Wörner (83.). SV Zunsweier – FC Ohlsbach 2:0 (1:0). Vor heimischer Kulisse besiegte Zunsweier den als Favoriten angereisten Gast aus Ohlsbach, der sich vorsehen muß, um nicht schon frühzeitig die Fahrkarte zu einem Spitzenplatz zu verspielen. Tore: 1:0 M. Ketterer (39.), 2:0 Wörter (68.). TuS Kinzigtal – FV Biberach 3:6 (2:4). Die Zuschauer konnten sich nicht nur an den äußeren Bedingungen erwärmen, sondern auch den neun Toren. Plischke vom gastgebenden TuS Kinzigtal ließ die Besucher erstmals jubeln, ehe der Gast aus Biberach die Weichen auf Sieg stellen konnte. –Tore: 1:0 Plischke (5.), 1:1 Gissler (20.), 1:2 Schönfeld (21.), 1:3 Breig (24.), 2:3 Riedel (28./FE), 2:4 Thelen (34.), 3:5 Rauber (79.), 3:6 Gissler (82.)