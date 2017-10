Ortenau Neun bittere Minuten für den SV Hausach

Das hatten sich Trainer Meller Aziz und seine Hausacher ganz anders ausgedacht. Nach nur 13 Minuten nahm das Unheil in Oberachern seinen Lauf. Junkung Minteh brachte die Gastgeber in Führung – es war der Auftakt zu neun Minuten Hausacher Horror rechtzeitig zu Halloween. Fabian Herrmann (14.) und Andreas Weisgerber (22.) schraubten das Ergebnis auf 3:0 – noch bevor die erste Hälfte der ersten Hälfte gespielt war, stand der Sieger der Begegnung praktisch fest. Hausach reagierte geschockt und brachte bis zur Halbzeit kein Bein mehr auf die Erde. Mit seiner Ansprache fand Trainer Aziz offenbar die richtigen Worte – und mit seinen Auswechslungen (Tom Franke für Kevin Mayer und Marin Mihic für Clemens Herrmann), denn in den zweiten 45 Minuten gaben die Gäste aus dem Kinzigtal noch einmal richtig Gas. Doch die Kugel wollte einfach erst einmal nicht ins Netz.

Für die Initialzündung für die letzte halbe Stunde sorgte dann Benjamin Bruckner: In der 63. Minute gelang ihm das 1:3. Der SVH warf alles nach vorn und hatte die eine oder andere gute Möglichkeit, doch außer ein paar Standardsituationen sprang nichts heraus, und so mussten die Gäste geschlagen die Heimreise antreten. SV Oberachern 2: Joachim Schnurr – Andreas Volk, Jukung Minteh, Andreas Weisgerber (78. Yildirim Demir), Fabian Herrmann, Sascha Raz (76. Andrei-Stefan Badea), Kemal Sert, Leonardo Hocak (88. Kevin Weber), Niclas Metzinger, Markus Feger, Constantin Koch (72. Julian Hauer). SV Hausach: Raphael Kugel – Marius Matt, Eric Matt, Marius Matt, Kevin Mayer (46. Tom Franke), Mikail Süme, Benjamin Bruckner, Clemens Herrmann (46. Marin Mihic), Marius Gür (88. Gültekin Celtik), Dominic Hesse, Felix Mik. Tore: 1:0 Junkung Minteh (13.), 2:0 Fabian Herrmann (13.), 3:0 Andreas Weisgerber (22.), 3:1 Benjamin Bruckner (63.). Schiedsrichter: Dominik Schätzle; Assistenten: Jörn Schumann, Oliver Heidenreich. Zuschauer: 100.