Ortenau Neue persönliche Bestleistung für Gutacher Duo

Bei diesem deutschlandweiten Wettkampf um die Tickets für die Deutsche Meisterschaft in drei Wochen in Hamburg, mussten die beiden unter die ersten vier Plätze in ihrer Gruppe fahren. Das Training am Anreisetag am Freitag lief bereits sehr gut. Die Krahnendonkhalle in Mönchengladbach bot optimale Bedingungen für die Sportler. Das positive Gefühl übertrugen die Gutacher RSVler auf den Wettkampftag Samstag.

Gut gelaunt gingen die beiden an den Start. "Gerade kurz vor dem Start und während den ersten drei Übungen, waren wir schon nervös", gaben die beiden zu. "Aber danach lief es optimal für uns", ergänzt das Duo. So standen am Ende 108,78 Punkte auf der Anzeigetafel, was den ersten Platz mit einer neuen persönlichen Bestleistung bedeutete.

Es war gleichzeitig der erste Sieg für den RSV Gutach bei einem Deutschland-Cup. "Wir sind einfach nur happy", freuten sich Dénes Füssel und Lisa Schwendemann nach der Kür. Am Abend durften die Gewinner jeder Disziplin noch einmal fahren, jedoch ohne Wertung. Auch hier gelang ihnen eine sehr gute Kür, die im Falle einer Bewertung auf dem Niveau der ersten gelegen hätte. Auch die mitgereisten Fans hatten ihre Freude an der Präsentation.