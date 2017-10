Ortenau Neue Kür bei der DM

(aheu). Für die Kunstradabteilung des RSV Fischerbach stand am vergangenen Wochenende die Deutsche Meisterschaft der Eliteklasse Ü18 in Hamburg auf dem Wettkampfkalender. Keine Selbstverständlichkeit, denn allein die Qualifikation zur Teilnahme an diesem hochkarätigen Wettkampf ist bereits ein erster Sieg für jeden Sportler, der diese Hürde meistert.