Ortenau Neue Bestleistung in Biberach

Beim letzten Auftritt im Finale am dritten Wettkampftag der German Masters in Biberach an der Riss platzte der Knoten. Das Programm lief ohne Fehler durch und so überboten sich am Samstagabend die beiden Gutacherinnen selbst und stellten am Ende eine neue Bestleistung von 134,25 Punkten auf. Die Gutacher, vor allem die beiden Trainer Frieder Blum und Ramona Szabo, strahlten vor Freude, die Sportlerinnen jubelten und die Zuschauer spendeten kräftigen Applaus in der Paul-Heckmann Kreissporthalle für die Spitzenkür.

Als am Nachmittag beim ersten der beiden Durchgänge in den letzten zehn Sekunden neun Punkte wegen eines Sturzes und einer fehlenden Übung verloren gingen, war das Gutacher Duo etwas frustriert. Alles lief nämlich bis dahin ganz gut, nur ein kleiner Abstimmungsfehler der beiden Radkünstlerinnen führte zur unfreiwilligen Bodenberührung von Wurth. Die herausgefahrenen 122,19 Zähler waren jedoch zu wenig, um sich gegen das nachfolgende Duo Lisa und Lena Bringsken (130,50) durchsetzen zu können. Die Schwestern Louisa und Tabea Saamen (120,21) konnten die Schwarzwälderinnen dann doch noch überbieten, was ihnen den Einzug ins Finale bescherte. Dort schienen sie die richtige Mischung zwischen Konzentration und Lockerheit gefunden zu haben. Denn als sie gegen 21 Uhr ihre letzte Chance auf der Fahrfläche nutzten und ihre Kür so ruhig und sicher präsentierten, zeigten sie, dass sie ihr schwieriges Programm auch im Wettkampf beherrschen.

Dass die beiden Elite-Neulinge am Ende auf dem Podest stehen würden, war zu Beginn der Saison nicht abzusehen, denn die bundesweite Konkurrenz der Frauen- Zweier ist sehr stark. Nach dem ersten Wettkampftag vor vier Wochen in Oberschleißheim war schnell klar, dass das Geschwisterpaar Thürmer aus Mainz kaum zu schlagen war. Jedoch konnten die Gutacherinnen den anderen beiden Schwestern-Duos Bringsken aus Böhl-Iggelheim (Pfalz) und Saamen aus Lieme (Nordrhein-Westfalen) Paroli bieten. Am Ende der Serie von drei Wettkampftagen standen die RSVlerinnen klar auf Rang drei vor den Saamen-Schwestern und freuten sich unbändig über das hart erkämpfte Ziel. In zwei Wochen steht die Deutsche Meisterschaft in Moers an, wo das siebte Ergebnis für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft herausgefahren wird. Die WM-Teilnahme in Stuttgart ist für die Gutacherinnen wohl nicht mehr drin, aber den Ersatzfahrerinnenplatz haben sie so gut wie in der Tasche.