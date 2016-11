Ortenau Nervenstarker Brohammer rettet einen Punkt

Mit drei Siegen in Folge im Gepäck eröffnete der zurzeit bestens aufgelegte Julian Brohammer den Torreigen per Strafwurf zum 1:0 für die Gastgeber. Lukas Glunk legte zum 2:1 nach. Die Gäste, mit dem wendigen Spielmacher Gabriel Kaufmann und wurfstarken Rückraumshooter Dominik Köbele, hielten dagegen und es entwickelte sich eine erste Halbzeit auf Augenhöhe. Die Abwehr der SG tat sich außerdem schwer gegen den präsenten Kreisläufer Dominik Klausmann, der kompromislos Räume für seine Mannschaft schaffte und häufig nur per siebenmeterwürdigem Foul zu stoppen war. Allerdings hatte die SG mit Simon Heinkele einen überragenden Mann zwischen den Pfosten, der reihenweise beste Torchancen der Gäste entschärfte.

Ihm war es zu verdanken, dass der TuS zwar in Führung gehen, sich aber nie mehr als auf drei Treffer absetzen konnte. Vorne tat sich die SG ohne den verletzten Manuel Schmid zwar schwer, doch auf die platzierten Rückraumwürfe von Julian Brohammer war wieder einmal Verlass. Nach 9:12 Rückstand kämpfte sich Gutach/Wolfach wieder heran und glich in der 27. Minute zum 13:13 aus. Rechtsaußen Tobias Aberle erhöhte auf 14:13 und mit etwas mehr Cleverness wäre sogar eine deutlichere Halbzeitführung drin gewesen.

Nach der Pause hatten die Gastgeber ihre stärkste Phase. Heinkele hielt seinen Kasten weiter sauber und vorne schossen Brohammer und Aberle (Staigerbauer) die SG mit 18:14 in Führung. Doch der TuS, bisher in fremder Halle ohne Punkte, ließ sich nicht abschütteln und drehte langsam auf. Die Achse Gabriel Klausmann und Dominik Köbele im Rückraum und Steffen Stocker am Kreis nahm langsam Fahrt auf und brachte den Gästen in der 50. Minute den 22:22 Ausgleich. Obwohl der komfortable Vorsprung dahin war und die Gäste wenig später sogar zweimal in Führung gehen konnten, ließ die SG sich nicht entmutigen und riss in der 57. Minute die Führung noch einmal an sich. Diesmal war es der eingewechselte Claudius Baumann im Tor, der die Ermüdungserscheinungen seiner Vorderleute mit wichtigen Paraden kompensieren konnte.