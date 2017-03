Ortenau "Nehmen diese zwei Punkte gerne mit"

Beide Mannschaften, das blieb ebenfalls festzuhalten, spielten keine wirklich guten 60 Minuten. Ottenheim tat sich von Beginn an schwer, gegen die variable 5:1-, später 6:0-Deckung des TSV geeignete Angriffsmuster zu finden. "Abläufe wurden zwar gespielt, aber in keiner Weise oder kaum so, wie wir es im Training unter der Woche vorbereitet hatten. Unsere Angriffsleistung war insgesamt miserabel, das hat sich durch die gesamte Begegnung gezogen", monierte Baumann.

In den ersten 30 Minuten stimmte dagegen die Abwehrleistung, TuS-Torfrau Carina Geppert entschärfte einige wichtige Bälle. Wolfschlugen kam in Abschnitt zwei recht ungehindert zu freien Abschlüssen, die das Resultat von 11:10 (34.) auf 15:10 (38.) ausbauten. Die Gastgeberinnen wirkten in ihrer Position sicher und steuerten bis zum 18:15 (51.) auf einen scheinbar unzweifelhaften Sieg zu.

Was dann passierte, blieb hinterher ein Rätsel. Ottenheim zwang den Kontrahenten plötzlich wieder mit mehr Entschlossenheit zu übereilten Abschlüssen, die samt und sonders neben oder übers Tor gingen. Wolfschlugen ließ sich das Heft des Handelns aus der Hand nehmen, stellte das Handballspielen nahezu ein. Auf der anderen Seite wurden die Treffer überraschend abgeklärt erzielt, sodass das Ergebnis tatsächlich aufgrund einer Serie von sieben Toren doch noch zum 18:20 kippte. "Wir waren nicht gut, nehmen diese zwei Punkte aber gerne mit. Unsere Karten für den Klassenerhalt sind damit noch ein Stück besser", so Nico Baumann. TuS Ottenheim: C. Geppert, Joseph; Rheinberger, Makelko 5, Gehrlein 3, Gruber 2, Hoppen 1, Schnak 1, Herrmann, Graf 5/5, L. Geppert 3.