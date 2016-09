Ortenau Nächster Versuch bei Lahr II

FREITAG, 19 UHR FV Unterharmersbach – SV Rust. Zwei Tore und ein Pünktchen sind die bisherige äußerst magere Ausbeute der Kinzigtäler. Somit ist jedem klar, dass endlich der erste Sieg her muss. Sollte dieser nicht baldmöglichst gelingen, hinkt der FVU dem Feld schon früh hinterher. SAMSTAG, 16 UHR FV Sulz – SV Oberschopfheim. Absteiger gegen Aufsteiger heißt es am Samstag an der Sulzer Stellfalle. Etwas überraschend fand sich der SV Oberschopfheim bisher besser zurecht, der letztjährige Landesligist tat sich hingegen schwerer. Doch mit Heimvorteil und der Mithilfe von Torjäger Kiesele soll es aufwärts gehen. Zeller FV – SV Oberharmersbach. Zell wird nach dem ersten Erfolgserlebnis sicher gefestigter in das Derby gegen Oberharmersbach gehen. Doch die bisherigen Ergebnisse des SVO lassen einen Punktgewinnn möglich erscheinen. SONNTAG, 15 UHR VfR Elgersweier – SV Oberwolfach. Oberwolfach trifft nach der Partie gegen Elgersweier am Sonntag wieder auf einen Aufsteiger, diesmal geht es gegen Elgersweier. Wie auch Ebersweier hat der VfR deutlich gemacht, dass sie ohne Zweifel eine Bereicherung für die Liga sind. VfR Willstätt – FV Ebersweier Dem VfR hat die erste Saisonniederlage in Zell überhauptnicht geschmeckt. Wenn Willstätt nach dem Ausrutscher daheim gegen Ebersweier wieder in die Erfolgsspur zurückkehren will muss sich die Elf erheblich steigern. FSV Seelbach – FV Rammersweier. Der auch in dieser Saison erneut hochgehandelte letztjährige Vizemeister tut sich schwer. Der FV Rammersweier gewann noch kein Saisonspiel, was sich tunlichst ändern soll. Doch ein Spaziergang verspricht die Reise ins Schuttertal nicht werden. SC Lahr U23 – SV Haslach Nach erfolgreichem Start versank das Lahrer U23-Team zuletzt etwas in der Versenkung. Dass es der nächste Gegner SV Haslach heuer schwer haben würde sich wieder in den Top-Five zu behaupten war vielen Fußballinteressierten schon vor der Saison klar. Vielleicht klappt es am Sonntag endlich mit dem ersten Sieg. FV Ettenheim – SF Ichenheim Auch der FV Ettenheim wartet noch auf den ersten "Dreier" in der Saison 2016/17 . Der nächste Gegner der "Rothosen" Ichenheim grüßt nach drei Spielen ungeschlagen von der Tabellenspitze. Bleibt das auch nach dem vierten Spieltag weiterhin so?