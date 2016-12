Ortenau Nachwuchs ist mit Feuereifer dabei

Die Teilnehmerzahl übertraf mit 63 Kindern alle Erwartungen. "Mit Begeisterung absolvierten die jungen Turner an neun Stationen ihre Disziplinen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei den Mädchen der Altersklasse AK 4 erkämpfte sich Alma Engist von der Freiburger Turnerschaft mit 64 Punkten den ersten Platz. Es folgten Ella Hoge (59) und Anne Haas vom TV Sulz. Bei den Mädchen der AK 5 waren Milena Schleier vom TuS Ringsheim und Seraphina Rickmers punktgleich (79). Platz drei erreichte Isabella Klik vom TV Lahr (78).

In der AK 6 siegte Haily Moiszi mit 86 Punkten. Die Lahrer Turnerinnen Carina Keil (85) und Nina Schnaiter (84) belegten die Plätze zwei und drei. In der AK 7 standen gleich drei Lahrer Turnerinnen auf dem Treppchen. Platz eins teilten sich Ilana Sophia Brenner und Arina Tribuhovskij (84,5 Zähler). Dritte wurden Samantha Marker (TV Lahr) und Ronja Haas TV Sulz/jeweils 84). Erstmals waren auch mehr Jungen bei der VR-Talentiade vertreten. In der AK 4 wurde Lukas Gaisdörfer vom TV Lahr als jüngster Teilnehmer mit 69 Punkten Erster. In der AK 5 waren ausschließlich Turner des Gastgebers vertreten. Es gewann Julian Hess souverän mit 78 Punkten. Maxim Singer kam auf Platz zwei (54,5), James Kashama wurde Dritter (46). In der AK 6 kam Erik Kister (Lahr) auf Rang eins (84,4). Es folgten Hendrik Döring (69) und Tim-Leander Bosse (TV Sexau/66,5).