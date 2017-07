Ortenau Nachwuchs ist in Spiellaune

Die Jugendabteilung unter der Leitung von Armin Bauer hatte die beiden Turniertage sehr gut vorbereitet. Die Spieler und Betreuer fühlten sich auch in diesem Jahr auf der gut präparierten Sportanlage gut aufgehoben, viele kündigen bereits wieder ihr Kommen im nächsten Jahr an.

Übernachtungsgäste kamen in diesem Jahr vom schwäbischen Bitzfeld. Zunächst waren die D- und C-Junioren am Ball. Bei den D-Junioren gewann der FV Langenwinkel im Endspiel gegen die SG Rheinhausen/Herbolzheim. Bei der C-Jugend war der SC Offenburg im Endspiel gegen die SG Wallburg II die glücklichere Mannschaft.

Am zweiten Tag waren dann die Jüngsten an der Reihe. Den ganzen Tag über herrschte auf der Anlage Hochbetrieb, auch das Küchenteam der Jugendleitung hatte entsprechend viel zu tun. Bei den Jüngsten ging es allerdings nicht um Ranglisten und erste Plätze. Ohne Leistungsdruck sollen die Kleinen bekanntlich an das Fußballspiel herangeführt werden. Dass der Spaß im Vordergrund steht, konnte man als Zaungast sowohl bei den Spielern als auch den Zuschauern gut beobachten.