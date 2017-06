Ortenau Nachwuchs dominiert in Ringsheim

Der 15-jährige Philipp Hafkemeyer schlug bereits zum zweiten Mal in Ringsheim auf. Im vergangenen Jahr gewann er das Herren-B-Finale. Sein Gegner Holfeld war Neuling in Ringsheim. Hafkemeyer eröffnete selbstbewusst und druckvoll und ging mit 3:0 in Führung. Holfeld reagierte und änderte die Taktik, indem er den Spielrhythmus von Hafkemeyer vermehrt durch Stoppbälle oder hohe Bälle unterbrach. Nach einem vergebenen Satzball von Hafkemeyer kam es im ersten Satz zum Tiebreak, den Holfeld klar mit 7:0 für sich entschied. Nach einem langen Turnier mit sechs Spielen war bei Hafkemeyer die Luft raus. Er hatte der cleveren Taktik von Holfeld nichts mehr entgegenzusetzen.

Nicht weniger engagiert agierten die Finalgegner der Altersklassen. Das LK-Turnier diente als Test für das Ranglistenturnier, das vom 30. August bis zum 3. September an gleicher Stelle stattfinden wird. Dann werden Damen und Herren der deutschen Rangliste noch eine Schippe drauflegen. Die Ergebnisse: Herren A: Anthony Holfeld (TC Blau-Weiß Bohlsbach) – Philipp Hafkemeyer (TC Schönberg) 7:6, 6:2. Herren B: Bendix Ortlieb (TC Rot-Weiss Staufen) – Hannes Hofstetter (TV Kenzingen) 6:3, 6:0. Herren 40: David Krizek (TC Blau-Weiß Bohlsbach) – Alexander Volkov (TC Blau-Weiß Bohlsbach) 6:4, 6:4. Herren 50: Gerrit Christoph (TC Grün-Weiß Emmendingen) – Michael Corell (BASF TC Ludwigshafen) 7:6, 1:6, 11:9. Herren 55: Ulrich Hartbaum (SC Freiburg) – Herbert Reiß (TC Grün-Weiß Ihringen) 6:0, 6:3. Herren 60: Wolfgang Kreeb (SC Freiburg) – Jürgen Hähnel (TC Meßkirch) 6:1, 6:0.