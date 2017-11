Ortenau Nach Pokal-Aus konzentriert sich der OFV auf die Liga

Mit dem FC Radolfzell trifft der OFV auf eine Mannschaft, die sich mit dem neunten Tabellenplatz und einem ausgeglichenen Torverhältnis – 20:21 - im Mittelfeld festgesetzt hat. Trotz schwankender Leistungen im bisherigen Saisonverlauf wird der Gastgeber gegen den favorisierten OFV mit dem Wissen, dass der Gegner noch das Pokalviertelfinale vor drei Tagen in den Beinen hat, hochmotiviert ins Rennen gehen.

Radolfzell verfügt über eine recht ausgeglichene Mannschaft, die bislang in den Auswärtsspielen erfolgreicher auftrat, sich in den Heimspielen allerdings offensichtlich schwer tut. "Das 1:1 zuletzt gegen den kampfstarken FV Lörrach-Brombach zeigt einmal mehr, dass uns ein enges Spiel erwartet", so Eble. Entscheidend wird laut OFV-Trainer sein, dass es seinem Team gelingt, den mit neun Treffern überragenden Torjäger des Gastgebers, Alexander Stricker, in den Griff zu bekommen.

"In Führung zu gehen, wäre für uns von Vorteil, denn dann wäre der Gegner gezwungen, das Spiel zu machen, sodass unsere offensiven schnellen Spieler ihre Chancen bekämen. Allerdings müssen unsere Stürmer wieder wie in den letzten Wochen kaltschnäuziger vor dem gegnerischen Tor auftreten und ich hoffe, dass wir wieder in die Spur zurückfinden", schätzt Eble die kommende Herausforderung ein.

Bei der Mannschaftsaufstellung muss er morgen Abstriche vornehmen, da Innenverteidiger Nico Schlieter privat verhindert und Luca Ernst aufgrund der Roten Karte aus dem Lahrer Spiel gesperrt ist. Ebenso fällt Johannes Geyer verletzungsbedingt aus. Allerdings stehen Keven Feger und Sascha Ruf wieder zur Verfügung.