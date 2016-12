Ortenau Nach 2:0 verliert Theresa Lehmann den Faden

Die Offenburgerinnen verkauften sich teuer und hatten mit einer 2:0-Auftaktführung aus den Doppeln gleich zu Beginn der Partie die besseren Karten. Der Gedanke, die Serie ohne Niederlage auf sechs Spiele auszudehnen, schien nicht unrealistisch, denn auch Luisa Säger setzte sich im Duell der Nachwuchshoffnungen gegen Hajok durch und erhöhte auf 3:1 für die Ortenauerinnen.

Das Schlüsselspiel fand im hinteren Paarkreuz zwischen Theresa Lehmann und Sewöster statt. Lehmann führte bereits ungefährdet mit 2:0-Sätzen, musste den dritten aber in der Verlängerung abgeben. Der Faden schien fortan gerissen, was dazu führte, dass Tostedt zum 3:3 ausgleichen konnte. Eine 4:2-Führung zu diesem Zeitpunkt hätte die Chancen auf ein 5:5-Unentschieden deutlich erhöht.

Am Ende musste Offenburgs Flaggschiff im Damentischtennis die Heimreise ohne Punkte antreten. Trotzdem ist man im Lager der DJK zufrieden mit dem Vorrundenverlauf. Die Mannschaft um Kapitänin Petra Heuberger überwintert auf einem Nichtabstiegsplatz und startet bereits am 7. und 8. Januar wieder mit einem Auswärts-Doppelstart gegen Schwarzenbek und Kiel in die Rückrunde. Die Ergebnisse (DJK letztgenannt): Matzke/Koch – Säger/Lehmann 6:11, 7:11, 11:3, 8:11; Sewöster/Shiiba – Maksimenko/Heuberger 11:4, 7:11, 8:11, 13:15; Matzke – Maksimenko 11:7, 11:7, 11:3; Hajok – Säger 8:11, 6:11, 6:11; Koch – Heuberger 11:9, 18:16, 6:11, 11:1; Sewöster – Lehmann 6:11, 5:11, 15:13, 11:7, 11:6; Matzke – Säger 11:3, 11:9, 11:5; Hajok – Maksimenko 11:6, 12:10, 6:11, 11:4; Koch – Lehmann 11:7, 11:1, 12:10.