Ortenau "Müssen mehr Druck erzeugen"

Zunächst muss der Zweite beim Vierten am Bodensee (8:6) antreten. Eine Woche später kommt es dann in Lahr zum Spitzenvergleich mit dem ebenso verlustpunktfreien Tabellenführer SG Muggensturm/Kuppenheim. Zwar behauptete sich der TuS unlängst nur knapp bei Schlusslicht Baden-Baden/Sandweier, ist in eigener Halle aber etwas stärker einzustufen als auswärts. Für die Gäste aus der Ortenau wird es darauf ankommen, nicht nur ihre individuellen, sondern auch die mannschaftlichen Stärken ins Spiel zu bringen. "Steißlingen stellt einen der jüngsten Kader ligaweit, der aber auch, etwa durch Ergänzungen aus der A-Jugend, ausgeglichen ist", sagt Roll. Er charakterisiert den Kontrahenten als defensivstark, mit enormer Laufbereitschaft und stark über erste und zweite Phase orientiert. Mit den eigenen Leistungen ist Roll noch nicht ganz zufrieden. "Wir müssen Steißlingen vom eigenen Konterspiel abschneiden, selbst torgefährlich sein und mehr Druck erzeugen. Gelingt uns das, sind zwei Punkte auf jeden Fall drin", weiß er.

Lahrs Trainer kann auf den zuletzt eingespielten Kader setzen, auch die zuletzt krankheitsbedingt fehlende Katrin Kern kann wieder mitwirken. Was Roll besonders gefällt: "In unserem breiten Kader zeigt sich, dass auch die sogenannte zweite Garde immer besser ihren Weg findet."