Ortenau "Müssen alles für einen Sieg tun"

"Man muss das Ganze einerseits nicht größer machen, als es ist. Aber wir konnten in den vergangenen beiden Partien leistungstechnisch auch nicht an die zuvor gezeigten Wochen anknüpfen", so Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller. Gerade ein Aspekt störte die SC-Verantwortlichen bei den Spielen in Neustadt und gegen Linx. "Linx hat wenige Chancen, aber auch wenige Kontakte bis zum Abschluss benötigt. Wir haben uns zuletzt etwas zu Tode gepasst, lieber nochmal einen sicheren Querpass gesucht. Während wir nach hinten hin weiter recht gut stehen, fehlt uns derzeit die Klarheit vor Gegners Tor", führt Müller aus. Gerade in dieser Hinsicht besteht Steigerungsbedarf, vor allem, wenn man den kommenden Gegner heranzieht.

Rielasingen-Arlen (Platz sieben, 13 Punkte) ist stärker einzuschätzen, als es die aktuelle tabellarische Position vorzugaukeln scheint. "Ich zähle sie zu den Top fünf der Liga, sie haben diese Saison nicht umsonst auch in der ersten DFB-Pokalrunde gespielt. Rielasingen ist eine robust aufspielende, erfahrene Mannschaft, die sowohl kollektiv als auch individuell überzeugen kann. Eine schwere Aufgabe für uns", verdeutlicht Petro Müller. Die SC-Verantwortlichen sehen die eigene Mannschaft trotz der bis dato außerordentlich guten Ligaposition mit Tabellenplatz drei gefordert. "Gegen die Topteams haben wir es vergangene Saison nicht geschafft, erfolgreich zu sein. Das fehlt uns auch in der laufenden Runde noch. Rielasingen zählt zu dieser Kategorie, gerade vor eigenem Publikum sollten wir jetzt alles daran setzen, einen Sieg einzufahren", hofft der sportliche Leiter.

Personell stehen Trainer Oliver Dewes nahezu alle Möglichkeiten offen. Wichtig ist vor allem die Rückkehr von Defensiv-Stabilisator Johannes Wirth im Mittelfeld. Müller dazu: "Die vergangenen Partien haben schmerzlich gezeigt, dass wir Jojo zum jetzigen Zeitpunkt nicht eins-zu-eins ersetzen können."