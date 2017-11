Ortenau Münchweier fordert Spitzenteam

SG Nonnenweier – DJK Prinzbach (Sonntag, 14.30 Uhr). Der Tabellenzweite feierte zuletzt einen wichtigen 3:1-Erfolg im Spitzenspiel und man hat die Spitze weiter fest im Blick: "Es war ein sehr gutes Spiel gegen Mühlenbach. Wir waren im Abschluss einfach etwas besser und haben am Ende somit verdient gewonnen. Gegen Prinzbach wird es ein ganz anderes Spiel gegen einen Gegner, der in den letzten Wochen gute Ergebnisse gezeigt hat. Wir spielen allerdings zu Hause und wollen weiter erfolgreich sein", sagt Sebastian Blum von der SG. SC Orschweier – Spvgg Schiltach (Sonntag, 14.30 Uhr). Das Verfolgerduell Tabellenvierter gegen den Sechsten ist für beide Teams eine richtungsweisende Partie. "Wir haben es gegen Prinzbach verpasst aus unseren Chancen mehr Kapital zu schlagen, sodass wir uns am Ende mit dem Unentschieden zufrieden geben müssen. Natürlich wollen wir das letzte Heimspiel noch einmal positiv gestalten. Es wird aber alles andere als einfach werden, denn ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe in dem wir personell etwas auf dem Zahnfleisch gehen", so SC-Coach Florian Ey. SV Münchweier – SV Mühlenbach (Sonntag, 14.30 Uhr). Dank dreier Treffer von Spielertrainer Marco Spitzer konnte der SVM das Derby gegen Grafenhausen für sich entscheiden. Mit einem weiteren Heimsieg könnte man den Vorsprung auf die Abstiegsränge weiter vergrößern. Die Gäste ihrerseits mussten beim 1:3 gegen Nonnenweier einen herben Schlag im Kampf um den Aufstieg hinnehmen. In Münchweier zählt daher nur ein Auswärtssieg, um nicht weiter an Boden zu verlieren. FSV Altdorf 2 – VfR Hornberg (Sonntag, 12.45 Uhr). Ein Duell auf Augenhöhe bekommen die Zuschauer in Altdorf zu sehen. Der FSV braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Coach Steffen Fleig sagt: "Wir hatten uns für das Spiel gegen Steinach viel vorgenommen, aber wir sind letztlich davon vieles schuldig geblieben und haben verdient verloren. Wir wollen dies gegen den starken Aufsteiger aus Hornberg wieder gut machen. Wir müssen unbedingt punkten, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verpassen." SV Oberwolfach 2 – SV Grafenhausen (Sonntag, 14.30 Uhr). Der SV zog zuletzt mit 1:3 im Derby gegen Münch­weier den Kürzeren und möchte in die Erfolgsspur zurück. Noch befindet man sich im gesicherten Mittelfeld, aber ein paar Zähler bis zur Winterpause wären für das Team von Christian Bär hilfreich. Die Gastgeber sind auf drei Punkte angewiesen und werden alles dafür tun die Punkte zu Hause zu behalten. Kreisliga A Nord SV Oberschopfheim – FC Ottenheim (Sonntag, 14.30 Uhr). Ottenheim bekommt es zum Rückrundenauftakt mit dem Aufstiegsfavoriten zu tun. Allerdings geht der FCO mit mächtig Selbstvertrauen in die Partie. Dank drei Erfolgen in den vergangenen drei Spielen hat der FC wieder alles in der eigenen Hand. Zuletzt gab es einen 3:1-Erfolg in Sand. Nun will man dem großen Favoriten ein Bein stellen. Die Gastgeber werden aber alles in die Waagschale werfen, um den Platz an der Sonne weiter zu verteidigen.