Ortenau Mühlenbachs Revanche gelingt

Um diesen Lokalrivale KSV Haslach abzuluchsen, braucht es allerdings noch zwei VfK-Siege in den verbleibenden Saisonkämpfen gegen ASV Urloffen II am kommenden Samstag und beim RSV Schuttertal am 17. Dezember, bei gleichzeitiger Niederlage der Kinzig-Stadtringer gegen Meister KSV Rheinfelden. Gegen die Breg-Staffel sahen die circa 120 Zuschauer in der Mühlenbacher Gemeindehalle lediglich acht Einzelduelle, da jede Mannschaft eine Gewichtsklasse nicht besetzte. So kamen Mühlenbachs Alexandru Petcu und Ionu-Georgian Hamzu vom KSK kampflos zu den Punkten.

Die Niederlage im Schwergewicht von VfK-Athlet Tobias Neumaier gegen Jan Furtwängler glich VfK-Coach Patrick Schwendemann mit einem 17:2 Überlegenheitssieg gegen Albert Qorraj wieder aus. Simon Volk brachte den VfK dann mit einem technisch überlegenen 16:0 gegen Tim Kromer bis zur Halbzeit mit 12:8 in Führung.

Im wohl spannendsten Gefecht des Abends riss Mario Eble nach sechs Minuten jubelnd die Arme in die Höhe. Er hatte gegen einen konditionell immer stärker nachlassenden Sascha Weinauge zunächst einen fast aussichtslosen 0:10 Rückstand aufgeholt und Sekunden vor dem Schlusspfiff die siegbringende Zwei zum 11:10 Erfolg erzielt. Christoph Walter (VfK) blieb im Rahmen seiner Möglichkeiten und gab beim 3:9 gegen Vincent Kirner zwei Mannschaftszähler ab.